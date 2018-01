C’È CHI PUÒ GIOCARE CON L’ACIDO E CHI NON PUÒ. SCALFARI PUÒ! - TRAVAGLIO: ‘’SCALFARI HA DETTO: ‘DE BENEDETTI AMA REPUBBLICA, MA VUOLE LIBERARSENE. LA AMA COME QUEGLI EX CHE PROVANO A SFREGIARE LA DONNA CHE HANNO AMATO MALE E CHE NON AMANO PIÙ’. E CHI LI SENTE RENZI, SERRACCHIANI, FEDELI, MADIA E GLI ALTRI TIPINI IN DIFESA DI LUCIA ANNIBALI? TRANQUILLI, NON LI SENTE NESSUNO PERCHÉ…’