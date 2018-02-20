FLASH! BONIFAZI E LE SUE CAGNETTE - SE I MASCHIETTI DEL PD IMPAZZISCONO PER MARIA ETRURIA, PER LE FEMMINE C'E' IL PROFILO INSTAGRAM DEL SUO EX FRANCESCO BONIFAZI, CHE ECCITA LE ELETTRICI ADAGIATO SU UN DIVANETTO E CIRCONDATO DA DUE BARBONCINE-
FLASH! BONIFAZI E LE SUE CAGNETTE - SE I MASCHIETTI DEL PD IMPAZZISCONO PER MARIA ETRURIA, PER LE FEMMINE C'E' IL PROFILO INSTAGRAM DEL SUO EX FRANCESCO BONIFAZI, CHE ECCITA LE ELETTRICI ADAGIATO SU UN DIVANETTO E CIRCONDATO DA DUE BARBONCINE-
IL CINEMA DEI GIUSTI - ‘IL FILO NASCOSTO’ DI P.T.ANDERSON CON DANIEL DAY-LEWIS (IL SUO ULTIMO FILM?) È UN FILMONE AFFASCINANTE, INTELLIGENTE MA PUÒ LASCIARE DELUSI RISPETTO ALLA STORIA. ANCHE SE NEI GIORNI SUCCESSIVI CI SI RITORNA CON UNA CERTA OSSESSIONE, ALLA RICERCA SE NON DI UN SENSO NASCOSTO CHE VADA OLTRE QUELLO CHE ABBIAMO VISTO, ALMENO DI UNA CUCITURA PARTICOLARE CHE PAUL THOMAS ANDERSON SEMBRA DARE AL TUTTO: E’ L’ECCESSO DI MESSA IN SCENA, IL RIGORE DELLA FOTOGRAFIA
PER DI BATTISTA, ‘RIMBORSOPOLI’ SARÀ UN BOOMERANG PER GLI ALTRI - BOTTA E RISPOSTA CON DIACO: ‘PARENTOPOLI GRILLINA? SOLO ALCUNI SONO FAMILIARI, MA NOI SIAMO ONESTI A DIFFERENZA DEI DE LUCA’ - "BERLUSCONI L’HANNO TIRATO FUORI DAL CELLOPHANE E LO HANNO MESSO DAVANTI A UNA TELECAMERA. HA DATO SUOI QUATTRINI A COSA NOSTRA RAFFORZANDO UN'ORGANIZZAZIONE CHE HA FATTO SALTARE IN ARIA FALCONE E BORSELLINO’’
UN COLPO DI QATAR PER SALVARE MERIDIANA - LA COMPAGNIA SARDA DIVENTA AIRITALY E SI TRASFERISCE DA OLBIA A MALPENSA, LO SCALO SEMI-ABBANDONATO DA ALITALIA MA CHE ATTIRA ANCORA PASSEGGERI - DIETRO C’È LA MANONA DEGLI EMIRI DEL QATAR, CHE PORTERANNO FINO A 50 AEREI (IN LEASING) DA QUI AL 2020. E LA COMPAGNIA PUNTERÀ ANCHE SUGLI INTERCONTINENTALI
IL SACRO GRAAL DELLA TECNOLOGIA? LA MACCHINA CHE TI EVITA DI STIRARE! VIDEO: EFFIE È (L’ENNESIMA) INVENZIONE CHE PROMETTE DI LIBERARCI DALLO STRAZIO DELLE CAMICIE. I SUOI INVENTORI GIURANO CHE A BREVE SARÀ DISPONIBILE SUL MERCATO. SI CONTROLLA VIA SMARTPHONE E IN TRE MINUTI TI CONSEGNA I CAPI ASCIUTTI E SENZA PIEGHE. ECCO COME FUNZIONA
DALLA CINA CON FURORE: MISTER LI! ''LE VOCI SUL MILAN DANNEGGIANO ME, IL CLUB, LA MIA FAMIGLIA. LA SITUAZIONE RELATIVA A TUTTE LE MIE RISORSE È’ SANA - DA QUANDO HO PRESO LA SOCIETA' ROSSONERA HO AFFRONTATO OGNI TIPO DI DIFFICOLTA’ E SOPPORTATO UNA PRESSIONE SENZA PRECEDENTI. NON DATE CREDIBILITA' A NOTIZIE NON VERE''
CAFONALINO! A “STRACULT” SU RAI 2 PUNTATONA DA LECCARSI I GLI OCCHI CON GABRIELE MUCCINO, LUCA GUADAGNINO E DAGO CHE PARLA DI SESSO CON STEFANIA SANDRELLI (“SI FA L’AMORE NON CON IL CORPO MA CON LA TESTA”) – GUARDA LA PUNTATA: VIDEO