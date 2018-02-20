FLASH! BONIFAZI E LE SUE CAGNETTE - SE I MASCHIETTI DEL PD IMPAZZISCONO PER MARIA ETRURIA, PER LE FEMMINE C'E' IL PROFILO INSTAGRAM DEL SUO EX FRANCESCO BONIFAZI, CHE ECCITA LE ELETTRICI ADAGIATO SU UN DIVANETTO E CIRCONDATO DA DUE BARBONCINE

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IL CINEMA DEI GIUSTI - ‘IL FILO NASCOSTO’ DI P.T.ANDERSON CON DANIEL DAY-LEWIS (IL SUO ULTIMO FILM?) È UN FILMONE AFFASCINANTE, INTELLIGENTE MA PUÒ LASCIARE DELUSI RISPETTO ALLA STORIA. ANCHE SE NEI GIORNI SUCCESSIVI CI SI RITORNA CON UNA CERTA OSSESSIONE, ALLA RICERCA SE NON DI UN SENSO NASCOSTO CHE VADA OLTRE QUELLO CHE ABBIAMO VISTO, ALMENO DI UNA CUCITURA PARTICOLARE CHE PAUL THOMAS ANDERSON SEMBRA DARE AL TUTTO: E’ L’ECCESSO DI MESSA IN SCENA, IL RIGORE DELLA FOTOGRAFIA

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