FLASH! - TRA I CANDIDATI DELLA MINISTRA DELLA SANITA' BEATROCE LORENZIN C'E' LA SORPRESA: IL BISTURI DEL CELEBRE NEUROCHIRURGO GIULIO MAIRA...-
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BACCO, DI BACCO E VENERE - OGGI LA PORNODIVA E SPOGLIARELLISTA PUGLIESE ROSSANA DOLL E’ UNA COUGAR 50ENNE PROVATA DA MILLE BATTAGLIE MA NELLE FOTO DEL NOSTRO LUCIANO DI BACCO, SCATTATE NEL 1996 AL SEXY SHOP “BEAUTIFUL” DI ROMA, ERA MOZZAFIATO - VIDEO E GALLERY HOT
NELLE MAGLIE DEL VOTO - CHI HA MESSO IN GIRO LA VOCE CHE L’AFFAIRE BONGIORNO/LEGA SIA STATO PARTORITO NELLA PERFIDA MENTE DI GHEDINI PER INTRODURRE UNO SCALPITANTE CAVALLO DI TROIA ALLA CORTE DI SALVINI? - SILVIO SI ABBRACCIA COL NEMICO SCHAEUBLE E SI SUSSURRA IL NOME DEL MAESTRO DI SCI FRATTINI COME PREMIER - TUTTE LE MAGAGNE DELLE PARLAMENTARIE GRILLINE: PARLANO GLI ESCLUSI - ITALIA VISTA DAL ‘WSJ’
ALLA MELEGATTI HANNO MANGIATO IL PANDORO MA FORSE NON ARRIVANO ALLA COLOMBA: I LAVORATORI SONO IN SCIOPERO, L’ACCORDO CON IL FONDO MALTESE È ANCORA IN STAND BY, COSÌ COME GLI STIPENDI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E TREDICESIMA - LA CAMPAGNA SOCIAL DI DICEMBRE NON È BASTATA, E ORA AI DIPENDENTI È STATO IMPOSTO IL SILENZIO
TI SPACCIO LA FACCIA! - SONO GIA’ LIBERI I DUE SPACCIATORI TUNISINI CHE HANNO PESTATO A SANGUE UN UOMO DI 46 ANNI A PADOVA SOLO PERCHE’ NON HA VOLUTO COMPRARE LA COCAINA CHE STAVANO TENTANDO DI VENDERGLI - I DUE SONO STATI SCARCERATI DOPO 48 ORE
LA PROPOSTA INDECENTE DI ALEXIS SANCHEZ – IL SUN SPARA: MILLE STERLINE A UNA 20ENNE PER UNA NOTTE DI SESSO – IL NEO NUMERO 7 DEL MANCHESTE UNITED SI INFURIA E DENUNCIA IL QUOTIDIANO: “E’ TUTTO FALSO”- LA SOLIDARIETA’ DI GARY LINEKER: NON TI PREOCCUPARE, E’ “THE SUN”
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO