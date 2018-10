NAPOLISPIA! - FRANCESCA SCARPATO, FASCINOSA EX LEADER CAMPANA (E RENZIANA) DEI GIOVANI DEMOCRATICI, "FOLGORATA" DALLA PROPOSTA POLITICA DI MATTEO RICHETTI - DE LUCA PRONTO A SOSTENERE MINNITI - COSA NON SI FA PER LO SCUDETTO: DE MAGISTRIS DISPOSTO A UNA CENA CON SALVINI IN CASO DI TRICOLORE AL NAPOLI - FITTO VUOLE RIENTRARE IN “FORZA ITALIA” MA IL PARTITO NON HA DIMENTICATO LE SUE…