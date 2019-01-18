FLASH! - A CIASCUNO IL SUO BOOM! QUELLI CHE SALTANO IN ARIA, QUELLI CHE FANNO BOOM! CON LA BOCCA, QUELLI CHE FANNO BOOM! IN BANCA...-
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“MENOMALE CHE NON MI HANNO STRETTO L’UCCELLO” – BERLUSCONI È TORNATO IL BATTUTISTA DI UN TEMPO? IN SARDEGNA STRINGE MANI A TUTTI E SCHERZA DOPO LA CALOROSA ACCOGLIENZA RICEVUTA IN UN BAR – SI VOTA PER IL SEGGIO VACANTE DOPO LE DIMISSIONI DELLO SKIPPER M5S MURA. IL BANANA LO SFOTTE SU TWITTER: “QUALCUNO DICE CHE I GRILLINI SONO ‘SCAPPATI DI CASA’, LUI È SCAPPATO IN BARCA” – VIDEO
JAN PALACH VIVE, IO VOGLIO MORIRE - UN UOMO SI DÀ FUOCO A PRAGA, ALL'INDOMANI DELLA COMMEMORAZIONE DEL GESTO DI PALACH, IL 21ENNE CHE SI COSPARSE DI BENZINA E MORÌ IN PROTESTA CONTRO L'OCCUPAZIONE SOVIETICA. ERANO 50 ANNI FA. L'UOMO È STATO SOCCORSO E PORTATO IN OSPEDALE CON USTIONI SUL 30% DEL CORPO, MA PER LA POLIZIA IL MOVENTE NON SAREBBE POLITICO
E ANCHE LE PURE FINIRONO EPURATE! - ''ANTISEMITI E ANTI-LGBT'': LA MARCIA DELLE DONNE BOICOTTATA DALLE DEPUTATE DEMOCRATICHE E DAI PROGRESSISTI. DOMENICA CI SARÀ LA TERZA EDIZIONE DELLA PROTESTA ANTI-TRUMP, MA PIOVONO LE DISERZIONI, VISTO CHE LE SUE LEADER SEGUONO LE TEORIE DI UN ANTISEMITA - I MOVIMENTI LGBT SI LAMENTANO CHE IL CAPPELLO-SIMBOLO A FORMA DI VAGINA ESCLUDE CHI LA VAGINA BIOLOGICAMENTE NON CE L'HA (TUTTO VERO)
ASSAD NELLA MANICA – OTTO ANNI FA ERA CONSIDERATO UN REIETTO DA ABBATTERE, OGGI TORNA AL CENTRO DELLA SCENA, A UN PASSO DALL’ESSERE RIAMMESSO NELLA “LEGA ARABA” – AMBASCIATORI E PRESIDENTI: TUTTI IN FILA PER OMAGGIARE IL RAISS RIABILITATO, CHE APPROFITTA DELLA SPACCATURA ALL’INTERNO DEL MONDO SUNNITA
FORNERO MICROONDE – L’EX MINISTRO: “ORA COLTIVO RAPE E SPINACI NEL MIO ORTO. LEGGO, STUDIO, DIALOGO. GUADAGNO 3500 AL MESE. I PENSIONATI CHE VANNO ALL’ESTERO? SEMBRANO FELICI, MA SONO ANNOIATI” – “A QUOTA 100 DO' VOTO INSUFFICIENTE, LA MIA LEGGE È ANCORA LÌ, SALVINI DICE TANTE BUGIE. UNA VOLTA PREPARAI UN RISOTTO SCOTTO A MONTI E LUI…”