13 feb 2018 15:22

FLASH - COME MAI LUIGINO DI MAIO HA ANNULLATO IL SUO INCONTRO AL "CLUB AMBROSETTI" PREVISTO PER IL 20 FEBBRAIO? - IL GRILLINO SI E' GIUSTIFICATO CON "VARIAZIONI NEL PROGRAMMA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE" MA GLI ADDETTI AI LIVORI SENTONO PUZZA DI "FUGONE" DALLE POLEMICHE PER LO SCANDALO RIMBORSI...