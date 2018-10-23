FLASH! - COME MAI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON RICEVE I NUOVI VERTICI DELLA RAI, COME E' SEMPRE SUCCESSO IN PASSATO? NON SARA' CHE MATTARELLA ANCORA SI RICORDA DEI TWEET DI MARCELLO FOA, NOVELLO PRESIDENTE DI VIALE MAZZINI? AH, SAPERLO...-
FLASH! - COME MAI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON RICEVE I NUOVI VERTICI DELLA RAI, COME E' SEMPRE SUCCESSO IN PASSATO? NON SARA' CHE MATTARELLA ANCORA SI RICORDA DEI TWEET DI MARCELLO FOA, NOVELLO PRESIDENTE DI VIALE MAZZINI? AH, SAPERLO...-
DOPO I FALLIMENTI SOCIETARI, BABBO RENZI INCASSA 95MILA EURO IN UN SOLO GIORNO! - TRAVAGLIO DOPO LA CONDANNA: ''LA NOSTRA ONORABILITÀ NON PUÒ ESSERE MESSA ALLA BERLINA DA MANIGOLDI CHE SI FANNO SCUDO DELL'IMPUNITÀ PARLAMENTARE E CHE, SE LE BUGIE FOSSERO REATO, SAREBBERO ALL'ERGASTOLO''. E FA UN APPELLO AI LETTORI DEL ''FATTO'' - IN REALTÀ LE INCHIESTE SUI RENZI SENIOR VANNO AVANTI. IL RUOLO DELLA SOCIETÀ MARMODIV
“GRILLO FA LA MORALE A TUTTI MA A ME CHIEDEVA DI ESSERE PAGATO IN NERO” – TORNA ALL'ATTACCO LELLO LIGUORI, GIA’ PROPRIETARIO DEL CELEBRE 'IL COVO DI NORD EST': "PER UNO SPETTACOLO PRENDEVA 70 MILIONI DI LIRE, IO NE VERSAVO 10 AL SUO IMPRESARIO CON UN ASSEGNO E ALTRI 60 A LUI SENZA FATTURA. NON MI HA MAI DENUNCIATO, LO HA SOLO ANNUNCIATO. EVIDENTEMENTE NON PUÒ PROVARE IL CONTRARIO" - ''QUELLA VOLTA CHE VENNE ANCHE CRAXI: ECCO COME FINI’..."
IL POTERE FA DIMAGRIRE – ESCLUSIVA “CHI”: LE FOTO DI MATTEO SALVINI AL MARE: IL VICEPREMIER IN GRAN FORMA PER UN WEEKEND AL MARE CON LA FIGLIA MIRTA – TONICO E DIMAGRITO NONOSTANTE LE BIRRE IN TRENTINO E LE PIZZE SBANDIERATE SUI SOCIAL. TUTTO MERITO DEI CONSIGLI DELLA COMPAGNA. LA ISOARDI GLI HA CONSIGLIATO DI…
“HANNO PAGATO ALLA ROMANA” – PARLA A “UN GIORNO DA PECORA” LUIGINA PANTALONE, TITOLARE DEL RISTORANTE “LE CAVE DI S.IGNAZIO”, DOVE SI SONO ATTOVAGLIATI CONTE, DI MAIO, SALVINI PER IL VERTICE INFORMALE DI GOVERNO – “NON AVEVANO PRENOTATO, MA LORO IL TAVOLO CE L’HANNO SEMPRE. CONTE ERA SEDUTO DI FRONTE AGLI ALTRI DUE. IL CONTO ERA DI 80 EURO, MA HANNO ARROTONDATO PER LASCIARE LA MANCIA” – ECCO COS’HANNO MANGIATO
BOCCIATI! LA COMMISSIONE UE RESPINGE LA MANOVRA ITALIANA: MAI SUCCESSO NELLA STORIA DELL’UE. MOSCOVICI E DOMBROVSKIS CHIEDONO UNA CORREZIONE ENTRO 3 SETTIMANE – SALVINI: “ANDREMO AVANTI”, CONTE: “NON C’È ALCUN PIANO B”, E LO SPREAD RISALE A 310 PUNTI – MA PER UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE I TEMPI SONO LUNGHI E LA DECISIONE ARRIVEREBBE A RIDOSSO DELLE EUROPEE (CHE SI TRASFORMEREBBERO IN UNA PRATERIA PER I GIALLOVERDI). ECCO COSA SUCCEDERÀ…