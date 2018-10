IL CENTRODESTRA È MORTO – A SALVINI NON SONO PIACIUTE CERTE CHAT DELL’INNER CIRCLE BERLUSCONIANO IN CUI VIENE PRESO IN GIRO - LA LEGA NON REPLICA ALL’ULTIMATUM DI SILVIO (“SE NON MOLLI I 5 STELLE NIENTE PIÙ ALLEANZE”) MA IL CENTRODESTRA È PRATICAMENTE MORTO – IL “CAPITANO” CORTEGGIATO DAI SOVRANISTI DI MEZZA EUROPA PER FARE IL CANDIDATO ALLA COMMISSIONE. E LUI SI RISERVA DI DIRE SÌ