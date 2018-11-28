FLASH! FINIRA' COSI': IL PONTE DI GENOVA SARA' QUELLO PROGETTATO DA RENZO PIANO, E I LAVORI SARANNO ESEGUITI DA FINCANTIERI...-
FLASH! FINIRA' COSI': IL PONTE DI GENOVA SARA' QUELLO PROGETTATO DA RENZO PIANO, E I LAVORI SARANNO ESEGUITI DA FINCANTIERI...-
FIATO SUL COLLE – IL MESSAGGIO DI MATTARELLA A SALVINI E DI MAIO: “IL BILANCIO È UN BENE PUBBLICO. SENZA FINANZE PUBBLICHE SOLIDE E STABILI, NON È POSSIBILE TUTELARE I DIRITTI SOCIALI” – IL CAPO DELLO STATO HA RICORDATO L’INSERIMENTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE, CHE “IMPLICA UN ARMONICO E SIMMETRICO BILANCIAMENTO TRA RISORSE DISPONIBILI E SPESE NECESSARIE PER LE FINALITÀ PUBBLICHE”. PIÙ CHIARO DI COSÌ...
DAGO-ESCLUSIVO - COSA C’È DIETRO LA GIRAVOLTA DI SAVONA SULLA MANOVRA, PERCHÉ DRAGHI NON VUOLE IL QUANTITATIVE EASING, E COME IL GOVERNO ITALIANO È ANDATO A SBATTERE CONTRO IL MURO DI BRUXELLES - COSA SUCCEDERÀ? LA TRATTATIVA SULLA MANOVRA SI CHIUDERÀ ALL’INIZIO DEL 2019. A QUEL PUNTO O LA GERMANIA RIESCE A MEDIARE UNA SOLUZIONE, OPPURE MATTARELLA HA UN PRECEDENTE MOLTO PERICOLOSO DA CUI ATTINGERE…
BOSCHI IN FIAMME – DOPO CHE DIBBA HA DETTO CHE “MARIA ETRURIA” HA 'LA FACCIA COME IL C**O' L’EX SOTTOSEGRETARIA RISPONDE ACCUSANDOLO DI ESSERE ‘INVIATO DEL FATTO QUOTIDIANO’: “DI MAIO E DI BATTISTA FANNO POLEMICA CONTRO DI ME, COME AI VECCHI TEMPI” – “APPENA AVRANNO FINITO DI PARLARE DI BANCA ETRURIA, SU CUI OGGI MIO PADRE HA RICEVUTO DUE ARCHIVIAZIONI, ATTENDIAMO LE LORO CONSIDERAZIONI SUL LAVORO NERO E SUGLI ABUSI EDILIZI”
DAGO-ESCLUSIVO! - SALVINI NON È PIÙ SICURO DI PASSARE ALL’INCASSO - TRA IL TRUCE E IL VOTO CI SONO DI MEZZO TRE INCERTEZZE: GLI INDECISI DEI SONDAGGI, LA CRISI ECONOMICA IN ARRIVO E L’ANTIPATIA DI MATTARELLA - FAR SALTARE L’ACCORDO COI GRILLINI APRE SCENARI IMPREVEDIBILI: CI SONO DAVVERO I VOTI IN PARLAMENTO? COSA SUCCEDE SE CON LA FINE DEL QE SERVIRÀ LIQUIDITÀ STRAORDINARIA (E QUINDI IL COMMISSARIAMENTO)? SI PUÒ GOVERNARE AVENDO IL QUIRINALE CONTRO?
CI AVETE ACCISE – LA LEGA BOCCIA UN EMENDAMENTO DEL PD PER RIDURRE LE ACCISE SULLA BENZINA E TAGLIARE LE AUTO BLU – SECONDO IL DEM LUIGI MARATTIN “LA RELATRICE LEGHISTA SI È DETTA CONTRARIA PERCHÉ CI SONO 5 ANNI DI TEMPO PER MANTENERE LE PROMESSE. MA SALVINI AVEVA PROMESSO CHE LO AVREBBE FATTO NEL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI” – VIDEO: ECCO COSA DICEVA IL VICEPREMIER PRIMA DELLE ELEZIONI