BOSCHI IN FIAMME – DOPO CHE DIBBA HA DETTO CHE “MARIA ETRURIA” HA 'LA FACCIA COME IL C**O' L’EX SOTTOSEGRETARIA RISPONDE ACCUSANDOLO DI ESSERE ‘INVIATO DEL FATTO QUOTIDIANO’: “DI MAIO E DI BATTISTA FANNO POLEMICA CONTRO DI ME, COME AI VECCHI TEMPI” – “APPENA AVRANNO FINITO DI PARLARE DI BANCA ETRURIA, SU CUI OGGI MIO PADRE HA RICEVUTO DUE ARCHIVIAZIONI, ATTENDIAMO LE LORO CONSIDERAZIONI SUL LAVORO NERO E SUGLI ABUSI EDILIZI”