FLASH! - IERI L'INTRAPRENDENTE NEO ONOREVOLE PENTASTELLATO EMILIO CARELLI E' ANDATO A TROVARE GIANNI LETTA PER 1) PROTEGGERSI DALLE "CALUNNIE" USCITE RECENTEMENTE SUI GIORNALI; 2) PER AUTOPROMUOVERSI ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA...

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