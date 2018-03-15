FLASH! - IERI L'INTRAPRENDENTE NEO ONOREVOLE PENTASTELLATO EMILIO CARELLI E' ANDATO A TROVARE GIANNI LETTA PER 1) PROTEGGERSI DALLE "CALUNNIE" USCITE RECENTEMENTE SUI GIORNALI; 2) PER AUTOPROMUOVERSI ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA...-
FLASH! - IERI L'INTRAPRENDENTE NEO ONOREVOLE PENTASTELLATO EMILIO CARELLI E' ANDATO A TROVARE GIANNI LETTA PER 1) PROTEGGERSI DALLE "CALUNNIE" USCITE RECENTEMENTE SUI GIORNALI; 2) PER AUTOPROMUOVERSI ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA...-
ARCHEO! SABRINA SALERNO COMPIE 50 ANNI E PER FESTEGGIARLA RIPROPONIAMO UNA FOTO-GALLERY DA SBALLO CON LE IMMAGINI DELLA SHOWGIRL TRATTE DA "PLAYMEN" DEL ’95 - “NON RIMPIANGO IL PASSATO, MIO FIGLIO MI HA CAMBIATO LA VITA. PER ANDARE AVANTI SERVONO FORTUNA, UN FISICO BESTIALE E… - VIDEO
LA VERSIONE DI MUGHINI - L’INCREDIBILE ARCHIVIO DI ALBERTO COPPO SUL LUNGHISSIMO ‘68 ITALIANO, CHE COMINCIÒ CON I PRIMI SCIOPERI “SELVAGGI” A TORINO E FINÌ IL 9 MAGGIO 1978 CON IL CADAVERE DI ALDO MORO - "NON C’È MEGLIO DELLE FOTO E DELLE IMMAGINI A RACCONTARE QUEL CHE FURONO DAVVERO QUEGLI ANNI DRAMMATICISSIMI"
TELECOM, FONDO SCATENATO - ELLIOTT HA SUPERATO DI GRAN LUNGA IL 10% – CHIESTA LA REVOCA DI 6 CONSIGLIERI IN QUOTA VIVENDI TRA CUI DE PUYFONTAINE - LUIGI GUBITOSI POTREBBE PRENDERE IL POSTO DI GENISH, DIMETTENDOSI DA COMMISSARIO DELL’ALITALIA - ALL’INIZIO ELLIOTT AVEVA SCELTO SARMI E GAMBERALE MA HANNO AVUTO UNA “BRUTTA STAMPA” DA ROCCO SABELLI
"AMORE TOSSICO" - INTERVISTA EPICA A "ER DONNA" AL SECOLO PAMELA SCHETTINO, PROSTITUTA CHE INTERPRETÒ IL TRANS NEL CAPOLAVORO DI CLAUDIO CALIGARI, CON LA SCENA STRACULT DI QUANDO, "TUTTA PIPPATA", SI AVVICINA ALLE SUORE E CHIEDE: “SORELLA, LA PREGO, ME SPIEGHI LEI... PERCHE' ME PIACE COSI' TANTO IL CAZZO?" - VIDEO
"BARCELLONA SARÀ SEMPRE SPAGNA". E LA SICUREZZA DEL CAMP NOU PRENDE A MANGANELLATE GLI ULTRÀ DEL CHELSEA - SECONDO UN TIFOSO INGLESE I SUPPORTER DEI BLUES SAREBBERO STATI AGGREDITI DOPO UN CORO ANTI-CATALOGNA – VIDEO
CAFONALINO - VROOM! TUTTE LE MOTO PORTANO A ROMA – DAL NUOVO SCOOTER HONDA ALLA SPECIAL SUZUKI: TUTTE LE NOVITA’ PRESENTATE NELLA DECIMA EDIZIONE DI “MOTODAYS” – "FAST" FREDDIE SPENCER, L’UNICO AD AVER VINTO NELLO STESSO ANNO IL MONDIALE NELLE CLASSI 250 E 500, TESTIMONIAL - E POI GREG, ANTONELLA ELIA E LA MOTO DEL CAMPIONE DEL MONDO MARC MARQUEZ...