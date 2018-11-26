FLASH! IOR, MAMMETA E TU! MARCINKUS E ANDREOTTI TORNANO A SCUOTERE (DA MORTI) LA BANCA VATICANA. LA RESA DEI CONTI POTREBBE ARRIVARE IL PROSSIMO 29 NOVEMBRE QUANDO USCIRÀ IL LIBRO DEL VATICANISTA MEDIASET FABIO MARCHESE RAGONA CHE RACCONTA LA LOTTA DI BERGOGLIO ALLE FINANZE MALEDETTE E LE TRAME OSCURE PER FERMARE LA SUA RIFORMA DELLO IOR (CON UNA RIUNIONE SEGRETISSIMA A SANTA MARTA). CARDINALI AVVISATI…

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