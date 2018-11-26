il caso marcinkus fabio marchese ragona marcinkus andreotti ratzinger marcinkus-wojtyla MARCINKUS bergoglio Paul Marcinkus WOJTYLA e Marcinkus
FLASH! IOR, MAMMETA E TU! MARCINKUS E ANDREOTTI TORNANO A SCUOTERE (DA MORTI) LA BANCA VATICANA. LA RESA DEI CONTI POTREBBE ARRIVARE IL PROSSIMO 29 NOVEMBRE QUANDO USCIRÀ IL LIBRO DEL VATICANISTA MEDIASET FABIO MARCHESE RAGONA CHE RACCONTA LA LOTTA DI BERGOGLIO ALLE FINANZE MALEDETTE E LE TRAME OSCURE PER FERMARE LA SUA RIFORMA DELLO IOR (CON UNA RIUNIONE SEGRETISSIMA A SANTA MARTA). CARDINALI AVVISATI…-
il caso marcinkus fabio marchese ragona marcinkus andreotti ratzinger marcinkus-wojtyla MARCINKUS bergoglio Paul Marcinkus WOJTYLA e Marcinkus
“MI HANNO FATTO LA GUERRA PER FARE LA GUERRA A MATTEO” – PARLA CASIMIRO LIETO, AUTORE DELLA “PROVA DEL CUOCO” FLOP CON LA ISOARDI E GRANDE TROMBATO DALLE DIREZIONI DI RETE: “NON HO MAI CHIESTO NIENTE, MA SONO STATO MASSACRATO PER VIA DEL MIO RAPPORTO PROFESSIONALE CON ELISA E DELLA MIA AMICIZIA CON SALVINI” – “TERESA DE SANTIS È UNA BRAVA MANAGER ATTENTA AI COSTI. QUESTA STORIA A QUALCOSA È SERVITA…”
“E’ ASSAI PROBABILE CHE SI VADA A ELEZIONI ANTICIPATE” - PAOLO MIELI: “MAGARI ANCHE PRIMA DELLE EUROPEE DAL MOMENTO CHE, QUANDO A INIZIO 2019 SARÀ CHIARO CHE L'ECONOMIA NON RIPARTE (O È IN RECESSIONE) E CHE L'ÉQUIPE DI GIUSEPPE CONTE NON È IN GRADO DI FAR FRONTE ALLE EMISSIONI DEI TITOLI, LA SITUAZIONE FINANZIARIA PEGGIORERÀ E A QUEL PUNTO SARÀ DIFFICILE CHE IL GOVERNO RIESCA A SOPRAVVIVERE” - IL COSTO ECONOMICO DELLE DIVISIONI TRA LEGA E M5S
RESTAURAZIONE! - SAIF GHEDDAFI SI OFFRE COME GARANTE DELLA STABILITÀ IN LIBIA: “SOLO IO POSSO PORTARE LA PACE” - IL FIGLIO DEL RAIS, RICERCATO DAL TRIBUNALE DELL'AJA PER CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ, E’ STATO RIMESSO IN LIBERTÀ DOPO L’AMNISTIA E ORA VIVE IN LIBIA - I SUOI EMISSARI SPERANO CHE L’ITALIA AIUTI IL RITORNO DELLA FAMIGLIA GHEDDAFI AL POTERE
BERLUSCONI CI CREDE: DOMANI POTREBBE ESSERE IL GRAN GIORNO DELLA RIABILITAZIONE - DA STRASBURGO GIUNGONO SEGNALI POSITIVI: LA CORTE POTREBBE DARE IL VIA AL RITORNO DEL CAV IN POLITICA - IN EUROPA CHI PRIMA LO CONTRASTAVA (LA MERKEL SU TUTTI) ORA TIFA PER “PAPI SILVIO” IN CHIAVE ANTI POPULISTA…
LA CAROVANA SI SCHIANTA A TIJUANA: GLI USA CHIUDONO IL CONFINE, LACRIMOGENI SUI MIGRANTI CHE PROVANO A SFONDARE LE BARRIERE. IL MESSICO ANNUNCIA CHE RIMPATRIERÀ 500 MANIFESTANTI CHE HANNO PROVATO A VARCARE IL POSTO DI BLOCCO - TRUMP: LE SEPARAZIONI DELLE FAMIGLIE DI MIGRANTI AL CONFINE ANDAVANO BENE CON OBAMA E BUSH, MA NON CON ME. È LA LEGGE’’