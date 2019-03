“DIBBA”, CHE FAI? RESTI O TE NE VAI? - DI MAIO GLI CHIEDE DI METTERE LA FACCIA SULLA PROBABILE BATOSTA ALLE EUROPEE, DI BATTISTA INVECE VUOLE SFILARSI E ANDARE IN INDIA - MA IL LAVORO DI CRONISTA D’ASSALTO QUANTO POTRA’ DURARE? IN GUATEMALA ERA ANDATO ANCHE PER SKY MA ORA DALLA TV SATELLITARE DICONO DI NON SAPERE NULLA DEL VIAGGIO IN INDIA E RIVELANO CHE LA MESSA IN ONDA DEI SUOI REPORTAGE DALL'AMERICA CENTRALE “AL MOMENTO NON È PREVISTA”