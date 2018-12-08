FLASH! - LA MANOVRA SOTTILE DEI CINQUE STELLE DIETRO L’INDEBOLIMENTO DI TRIA - DI MAIO DA TEMPO VORREBBE ALLONTANARE GIORGETTI DA PALAZZO CHIGI CHE RIVESTE IL RUOLO DI CANE DA GUARDIA DI CONTE PER CONTO DELLA LEGA. E ALLORA QUALE MIGLIORE OCCASIONE SE NON QUELLA DI METTERE GIORGETTI AL POSTO DI TRIA, DELEGGITTIMANDOLO, E PROMUOVERE COME SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UN FEDELISSIMO COME SPADAFORA. TENTATIVO NON RIUSCITO PER IL RIFIUTO DI SALVINI E GIORGETTI STESSO OLTRE AL NON GRADIMENTO DEL COLLE...

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LUI È TORNATO! - ''PULIRE I CESSI? I GRILLINI MANCO QUELLO SANNO FARE. MANDIAMO A CASA QUESTO GOVERNO DI INCOMPETENTI''. BERLUSCONI BUM-BUM SU SALVINI: ''FOTO IN CUI MANGIA, BEVE…MI SEMBRANO STRONZATE, MA STABILISCE UN NESSO CON LE PERSONE. E NOI NON SIAMO SUL WEB'' - E POI SVELA COSA SI È DETTO CON MATTARELLA: ''IL PRESIDENTE CONSENTIREBBE AL CENTRODESTRA DI TROVARE I NUMERI IN PARLAMENTO. MOLTI M5S PRONTI AD APPOGGIARCI''. E NON RINUNCIA A UN ANEDDOTO: ''FACEVO ZAPPING DI NOTTE E...''

SCALA SAUDITA - DOPO IL SALVATOR MUNDI DI LEONARDO, MOHAMMED BIN SALMAN SI VUOLE PAPPARE ANCHE IL TEATRO? “INFILTRATO” TRA GLI INVITATI DELL’''ATTILA'' C’E’ IL SUO BRACCIO DESTRO, IL PRINCIPE BADER, SUO COMPAGNO DI CLASSE, L’UOMO DELLA TRATTATIVA PER L’OPERA DI LEONARDO MANDATA AL MUSEO DI ABU DHABI (MA NON ANCORA ESPOSTA), INCARICATO DI TRASFORMARE ARABIA SAUDITA ED EMIRATI IN METE TURISTICHE - MA MATTARELLA LO SA CHE IN SALA C’E’ L’AMICO DEL PRESUNTO MANDANTE DELL’OMICIDIO KHASHOGGI?