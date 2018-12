8 dic 2018 00:21

FLASH! - LA MANOVRA SOTTILE DEI CINQUE STELLE DIETRO L’INDEBOLIMENTO DI TRIA - DI MAIO DA TEMPO VORREBBE ALLONTANARE GIORGETTI DA PALAZZO CHIGI CHE RIVESTE IL RUOLO DI CANE DA GUARDIA DI CONTE PER CONTO DELLA LEGA. E ALLORA QUALE MIGLIORE OCCASIONE SE NON QUELLA DI METTERE GIORGETTI AL POSTO DI TRIA, DELEGGITTIMANDOLO, E PROMUOVERE COME SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UN FEDELISSIMO COME SPADAFORA. TENTATIVO NON RIUSCITO PER IL RIFIUTO DI SALVINI E GIORGETTI STESSO OLTRE AL NON GRADIMENTO DEL COLLE...