FLASH - MATTEO RENZI SI DIMETTE DALLA SEGRETERIA DEL PD - LA MAZZATA ELETTORALE E' STATA ENORME: NON POTEVA FAR FINTA DI NULLA...-
FLASH - MATTEO RENZI SI DIMETTE DALLA SEGRETERIA DEL PD - LA MAZZATA ELETTORALE E' STATA ENORME: NON POTEVA FAR FINTA DI NULLA...-
IL PALATO IMMAGINARIO - COM’E’ MESSA LA RISTORAZIONE ITALIANA? A GONFIE VELE. DA BOTTURA A CRACCO, AL CONGRESSO GASTRONOMICO “IDENTITÀ GOLOSE” IN CATTEDRA I PIÙ GRANDI CHEF ITALIANI CHE SI SONO CONFRONTATI NON SOLO SULLE TECNICHE DI CUCINA MA ANCHE…
OCCHIO: ARRIVANO I PRIMI SILURI PER RENZI - ZANDA: ‘LE DIMISSIONI O SI DANNO O NON SI DANNO. NON SI POSSONO ANNUNCIARE E POI CONTINUARE A GESTIRE IL PARTITO. VELTRONI E BERSANI SI DIMISERO E BASTA’. MATTEUCCIO SA CHE SE MOLLA LE REDINI DEL PD, QUELLI METTONO UN REGGENTE PRONTO AL GOVERNISSIMO, IN STILE SPD - DI BATTISTA: ‘MAI SENTITO UN DISCORSO PIÙ STRAMPALATO. NON HA NEANCHE CHIESTO SCUSA. PUR DI NON DIMETTERSI, FRANTUMA QUEL CHE RESTA DEL PD’
VENTIMILA GOOGLE SOTTO I MARI- LA SOCIETA’ DI MOUNTAIN VIEW CONTA DI STENDERE 13 MILA KM DI CAVI IN FIBRA OTTICA SOTTO GLI OCEANI – UNA PROPRIA RETE PER COLLEGARE LA CALIFORNIA AL CILE ED UN’ALTRA PER ARRIVARE IN DANIMARCA, VIA IRLANDA (CHISSA’ PERCHE’?)
PER UN LIKE IN PIU' - IL CAMPIONE WRESTLER STATUNITENSE EDDIE EDWARDS RICEVE UN COLPO BRUTALE IN PIENO VOLTO CON UNA MAZZA DA BASEBALL CHE GLI SPACCA UN BULBO OCULARE. CHE FA IL TAPINO? AL TERMINE DELL'INCONTRO CARICA SU TWITTER LE FERITE RIPORTATE IN SEGUITO ALL'INCIDENTE (VIDEO!)
KOBE BRYANT DA OSCAR – L’EX CAMPIONISSIMO DEI LAKERS CONQUISTA LA STATUETTA NELLA CATEGORIA CORTI ANIMATI CON DEAR BASKETBALL ISPIRATO ALLA SUA LETTERA D’ADDIO ALLA PALLACANESTRO: “MEGLIO DI UN TITOLO NBA…” – IL "TI AMO" ALLA MOGLIE IN ITALIANO - VIDEO
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO