FLASH! MESSA (IN PIEGA) PER LEONARDO. LA ''FORMICA'' DEL CENTRO STUDI AMERICANI PRENDE IL VOLO VERSO L’EX FINMECCANICA. IL DUO PROFUMO-DE GENNARO LO HA CHIAMATO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI-
FLASH! MESSA (IN PIEGA) PER LEONARDO. LA ''FORMICA'' DEL CENTRO STUDI AMERICANI PRENDE IL VOLO VERSO L’EX FINMECCANICA. IL DUO PROFUMO-DE GENNARO LO HA CHIAMATO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI-
FLASH! - MA TRIA HA DAVVERO CEDUTO COSÌ? FINO A IERI SERA DICEVA AI SUOI PIÙ STRETTI COLLABORATORI CHE "MAI IL DEFICIT AVREBBE SUPERATO IL 2%". COSA È SUCCESSO OGGI NEI COLLOQUI CHE HA AVUTO CON MATTARELLA E DRAGHI? FORSE QUALCUNO "VUOLE" CHE SI SCATENINO I MERCATI E LE AGENZIE DI RATING PER TOGLIERSI DEFINITIVAMENTE DAGLI ZEBEDEI IL GOVERNO GIALLO-VERDE?
SVEZIA FATTA A MAGLIE - COM'ERA LA STORIA RIPETUTA DA GIORNALI E TV, CHE IN SVEZIA I DEMOCRATICI ANTI-IMMIGRAZIONE ERANO RIMASTI UNA MINORANZA, IL GOLPE FALLITO? IL GOVERNO SOCIALDEMOCRATICO È APPENA STATO SFIDUCIATO, E ORA IL CENTRO-DESTRA CHE AVEVA PROMESSO NESSUNA ALLEANZA CON IL PARTITO DI AKESSON, SI TROVERÀ A CHIEDERGLI L'APPOGGIO ESTERNO, ADOTTANDO QUELLE POLITICHE CHE IL POPOLO SVEDESE STA CHIEDENDO…
COMUNICATO N. 1 DELLA BRIGATA RAIMO: “PRESTO ARRIVERÀ LA VENDETTA E SARÀ SPIETATA” – IL POST FACEBOOK DELLO SCRITTORE CHE SEMBRA USCITO DAGLI ANNI DI PIOMBO: “CONOSCO PER NOME E COGNOME ALMENO DUEMILA PERSONE CLAMOROSAMENTE PIÙ PREPARATE DI FOA” – POI L'EDITORIALISTA DI "INTERNAZIONALE" ACCUSA I SOVRANISTI DI ESSERE PERFINO BRUTTI: “QUESTO È IL POTERE OGGI: ARROGANTE CON TRATTI FASCISTOIDI, BECERO, MASCHILISTA, ARROCCATO, VETUSTO, ANTIESTETICO E…”
VIENI AVANTI DECRETINO – A UN MESE E MEZZO DAL CROLLO DI PONTE MORANDI, LA RAGIONERIA DELLO STATO HA FINALMENTE BOLLINATO IL DECRETO URGENZE SU GENOVA – AUTOSTRADE, ESCLUSA DALLA RICOSTRUZIONE, DOVRÀ PAGARE, MA IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO LO STATO POTRÀ ANTICIPARE FONDI PER 30 MILIONI DI EURO ALL’ANNO – MA NON SI SA NÉ COME SARÀ IL NUOVO VIADOTTO NÉ QUANTO COSTERÀ
CHE MALE VI FOA – IL GRUPPO PD CHIEDE UN CONTROLLO SULLE SCHEDE PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE RAI (MA LA RICHIESTA E’ STATA RESPINTA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA) - ALESSANDRO CASARIN DIRETTORE AD INTERIM DELLA TGR – PER IL TG1 SPRINT MATANO-DI MARE-SANGIULIANO – PER RAI2 PRENDE QUOTA L’IPOTESI AMMIRATI – E FRECCERO…