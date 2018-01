RENZI E TOMMASO CERNO: "QUANTO E' INGRASSATO?", "SI FACCIA GLI AFFARI SUOI"

Claudio Cerasa per www.ilfoglio.it

Al direttore - Come non condividere l’articolo/lettera di Marcenaro. È stato individuato esattamente il motivo per cui il consenso del Pd è in caduta libera, l’abbandono del progetto riformista. Renzi era nato come l’innovatore di una politica ormai incapace di modificare lo status quo, dal 4 dicembre tutto questo è stato abbandonato. Come biasimare chi non sia convinto da questa nuova retorica immobilista?

Michele Marroni

Non sappiamo se il Pd riuscirà a tornare al 40 per cento sognato da Marcenaro (è dura eh). Sappiamo però che per puntare al 40 per cento, piccola notizia, il Pd vuole candidare, tra gli altri, un giornalista di un grande giornale: si chiama Tommaso Cerno è il condirettore di Repubblica. Chissà.

