SUONA IL GONG PER YONGHONG LI? - LA PROCURA DI MILANO APRE UN FASCICOLO SULLA VENDITA DEL MILAN: UN ATTO DOVUTO DOPO LE TRE SEGNALAZIONI DI “OPERAZIONI SOSPETTE” RICEVUTE DALLA GUARDIA DI FINANZA - IL PM DE PASQUALE (QUELLO DEL RUBYGATE) STA VALUTANDO COME PROCEDERE NELLE INDAGINI (AD ESEMPIO, UNA ROGATORIA IN CINA) CHE POTREBBERO PORTARE ALL'ISCRIZIONE DI UN FASCICOLO CON IPOTESI DI REATO