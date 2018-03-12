FLASH! – “HO MOLTA FIDUCIA NELL’ITALIA”. MATTARELLA REPLICA INDIRETTAMENTE ALL’INTERVISTA “CERCATA” DI RENZI SUL CORRIERE PER DIMOSTRARE DI VOLER CONTARE ANCORA - SI SONDA BRUXELLES PER UNA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DEL DEF...-
FLASH! – “HO MOLTA FIDUCIA NELL’ITALIA”. MATTARELLA REPLICA INDIRETTAMENTE ALL’INTERVISTA “CERCATA” DI RENZI SUL CORRIERE PER DIMOSTRARE DI VOLER CONTARE ANCORA - SI SONDA BRUXELLES PER UNA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DEL DEF...-
TEMPO DI LIBRI, NON DI LETTORI – VISITATORI IN AUMENTO ALLA FIERA DI MILANO MA SI VENDE POCO RISPETTO A TORINO, GLI EDITORI SE NE TORNANO A CASA PIUTTOSTO MALCONCI - NON ERANO STATI I COLOSSI A DIVORZIARE DAL LINGOTTO ANCHE CON L'ARGOMENTO CHE LE FIERE SI VALUTANO SULLE COPIE VENDUTE?
‘BASTA CON LO STOLTO PREGIUDIZIO SU BERGOGLIO’. UN RATZINGER INEDITO A DIFESA DEL PAPA ARGENTINO: ‘LUI SAREBBE SOLO UN UOMO PRATICO PRIVO DI FORMAZIONE TEOLOGICA O FILOSOFICA, MENTRE IO UN TEOLOGO CHE POCO AVREBBE CAPITO DELLA VITA CONCRETA DI UN CRISTIANO DI OGGI? NO, I NOSTRI PONTIFICATI HANNO UNA CONTINUITÀ, PUR CON TUTTE LE DIFFERENZE DI STILE E TEMPERAMENTO’ (VIDEO)
FLASH! - CALENDA E GENTILONI MOLTO INCAZZATI CON LUIGI GUBITOSI, DETTO SCUBIDU, PERCHE' INVECE DI PENSARE AD ALITALIA NON SMENTISCE LE VOCI CHE LO VORREBBERO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TIM, PER CONTO DEL FONDO ELLIOTT...
PORNO-RICATTO ALLA VENETA – UN UOMO LE ESTORCE OLTRE 3MILA EURO CON LA MINACCIA DI PUBBLICARE FOTO E VIDEO EROTICI SCAMBIATI IN CHAT – LEI, DISPERATA, CORRE DAI CARABINIERI: ECCO COME E’ FINITA
ADAGIO, CON DI BIAGIO - "NON ESISTONO AMICHEVOLI, IO MI GIOCO TANTO” – IL CT AD INTERIM DELLA NAZIONALE: “NON SIAMO AI LIVELLI DI GERMANIA, SPAGNA E BRASILE. MA PER ME C’E’ QUALITA’ SOPRATTUTTO NEI RAGAZZI PIU’ GIOVANI - BUFFON? MI DARÀ’ UNA MANO..." - POI PARLA DI BALO, CHIESA, BERARDI E DI...PADDLE - QUELLA VOLTA CHE FUGGI’ DAL RITIRO CON BOBO VIERI…
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO