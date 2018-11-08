FLASH - PING PONG! IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO: BUSSETTI DELLA LEGA LICENZIA BATTISTON SENZA NEANCHE AVVERTIRE IL SUO VICE FIORAMONTI DEL M5S ED ECCO CHE TONINELLI LICENZIA ARMANI SENZA AVVERTIRE IL SUO VICE RIXI DELLA LEGA...-
FLASH - PING PONG! IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO: BUSSETTI DELLA LEGA LICENZIA BATTISTON SENZA NEANCHE AVVERTIRE IL SUO VICE FIORAMONTI DEL M5S ED ECCO CHE TONINELLI LICENZIA ARMANI SENZA AVVERTIRE IL SUO VICE RIXI DELLA LEGA...-
I DEMOCRATICI HANNO VINTO ALLA CAMERA MA NON HANNO UN LEADER: ECCO TUTTI I NOMI CHE POTREBBERO SFIDARE TRUMP, DALLE DINASTIE KENNEDY-CUOMO AI NUOVI ARRIVATI. AL MOMENTO, IL PUZZONE È IN VANTAGGIO PER IL 2020 - NON SOLO SILURA SESSIONS, SOSPENDE L'ACCREDITO STAMPA A JIM ACOSTA, REPORTER CNN CON CUI HA LITIGATO IERI
CONDONO SENZA PERDONO – FACCI SCODELLA GLI INGREDIENTI DI UNA RICETTA MOLTO ITALIANA: “LUIGI DI MAIO NON FA NULLA, LA SORELLA DICHIARA 11MILA EURO MA HA UN AUTO DA 165 CAVALLI, IL FRATELLO È DISOCCUPATO, IL PADRE NON HA UNA PENSIONE” – LA STORIA DELLA SOCIETÀ EREDITATA DA LUIGINO E DALLA SORELLA. “MANCA IL CONDONO CHE IL PADRE OTTENNE NEL 2006. COSÌ FAN TUTTI. CHE POI NON È VERO, COSÌ FAN LORO”
L'ICI DI DIO - IL VATICANO POSSIEDE IL 20% DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO: DIFFICILE CENSIRE IMMOBILI CON PROPRIETÀ E FUNZIONI DIFFERENTI, FIGURARSI SUL LORO VALORE - UN ANDAZZO CHE HA PRODOTTO UN’EVASIONE FISCALE DA 5 MILIARDI DI EURO: ORA TOCCA ALLA COMMISSIONE EUROPEA INSIEME AL GOVERNO VALUTARE COME RECUPERARE LE TASSE MAI PAGATE DALLA CHIESA (AUGURI)
UN TRANQUILLO WEEK END DI PAURA PER VIRGINIA RAGGI: SABATO ARRIVERA’ LA SENTENZA SUL CASO MARRA E DOMENICA REFERENDUM SULL’ATAC - SE DI MAIO E CASALEGGIO NON RIUSCIRANNO A SALVARLA DALLE DIMISSIONI, C'È GIÀ LA FILA DI PRETENDENTI PER LA POLTRONA A SINDACO DI ROMA - ECCO TUTTI I NOMI
“NON MI VERGOGNO DI AVER AMATO” – VIDEO: SCAMBIO STRACULT GRUBER-SALVINI. LILLI PUNGE IL MINISTRO SULLA FOTO “AFTER-SEX” DELLA ISOARDI: “DORMIVA O ERA SOLO TRASOGNATO?”. E IL TRUCE: “DORMIVO, A VOLTE MI CAPITA” – LA CONDUTTRICE LO INCALZA: “DOPO L’AMORE SI DORME…” E L’EX ISOARDO AMMETTE: “SI DORME IN GENERALE, DOPO L’AMORE…” – LA REAZIONE DEI GIORNALI STRANIERI ALLA FINE DELLA RELAZIONE