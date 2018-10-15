FLASH - I PONTIERI DEL PD, TRA CUI DELRIO E GENTILONI, STANNO SPINGENDO PER UNA CANDIDATURA UNITARIA DI ZINGARETTI COME SEGRETARIO PER LANCIARE POI MARCO MINNITI COME CANDIDATO PREMIER.-
FLASH - I PONTIERI DEL PD, TRA CUI DELRIO E GENTILONI, STANNO SPINGENDO PER UNA CANDIDATURA UNITARIA DI ZINGARETTI COME SEGRETARIO PER LANCIARE POI MARCO MINNITI COME CANDIDATO PREMIER.-
BURRASCA ALL’ELISEO - “LE PARISIEN” RACCONTA DI LITIGATE FURIBONDE TRA MACRON E BRIGITTE: “CI SONO STATE SCENATE DA FAR TREMARE LE MURA DELL'ELISEO. BRIGITTE SI RIVOLGE AL PRESIDENTE IN MODO RUDE” - IL QUOTIDIANO RIVELA ANCHE CHE QUANDO È ESPLOSO IL CASO BENALLA (CON TUTTI GLI OMO-SOSPETTI) BRIGITTE HA LASCIATO L'ELISEO PER RIFUGIARSI QUALCHE GIORNO NELLA SUA VILLA AL TOUQUET: “ERA MOLTO FERITA…”
DOPO LA TRASMISSIONE TV SU FIRENZE, RENZI SI OFFRE COME SPEAKER PER CONFERENZE, INCONTRI E DIBATTITI (MANCANO SOLO SAGRE E PRIME COMUNIONI) - MATTEUCCIO SI E' AFFIDATO ALL’AGENZIA “CELEBRITY SPEAKERS ASSOCIATES” PER LA SUA NUOVA CARRIERA (HA SEGUITO IL FULGIDO ESEMPIO DI BIGLIET-TONY BLAIR). LA SCHEDA SUL SITO ASSICURA CHE MATTEUCCIO PUÒ PARLARE INDIFFERENTEMENTE IN ITALIANO, FRANCESE O INGLESE, PER CONCIONARE SU TEMI TRITI E RITRITI COME “IL FUTURO DELL’EUROPA” O LE “SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE”. VOLETE INGAGGIARLO? IL SUO MODESTO CACHET PARTE DA...
IL CENTEODESTRA E’ MORTO - BERLUSCONI INIZIA A RANDELLARE LA LEGA: “IL DEF? SONO PREOCCUPATO, LA UE LO BOCCERÀ. GIORGETTI? CI RINGRAZI SE È LÌ” - IL NUOVO “EURO-DELFINO” DEL CAV, TAJANI, SI OCCUPA DEI CINQUESTELLE: “SE IL POPULISMO NON È ACCOMPAGNATO DAI FATTI LA GENTE SI RIVOLTA. GUARDATE A GENOVA COSA STA SUCCEDENDO. I CITTADINI SONO STANCHI E SCENDONO IN PIAZZA. BASTA SOLO ASPETTARE PER SCOPRIRE IL BLUFF A 5 STELLE”
LA MERKEL PRENDE UNA BATOSTA STORICA IN BAVIERA. IN CRISI ANCHE LA CSU DEL BULLETTO SEEHOFER CHE PERDE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DOPO 56 ANNI E DELLA SPD. BALZO IN AVANTI DELLA DESTRA DI "ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND" E DEI VERDI (PARTITO FILO-UE) - IL SEGNALE E’ UN BELL’AVVISO IN VISTA DELLE EUROPEE DEL 2019: I MOVIMENTI SOVRANISTI E "RIBELLISTI" CAVALCANO NELLE PRATERIE. ORA MANCA SOLO LA VITTORIA DI TRUMP ALLE ELEZIONI DI MID-TERM. SALVINI GODE: “ADDIO AL VECCHIO SISTEMA” - LA MERKEL, CHE SOGNAVA UN NUOVO ASSE CON MACRON, ORA E' INDEBOLITA E IL SUO GOVERNO DI "GROSSA COALIZIONE"...
PRENDETEVI QUALCHE MINUTO E LEGGETE LA STORIA DEL PRINCIPE SAUDITA CHE VOLEVA PRENDERSI IL MEDIO ORIENTE, MOHAMMED BIN SALMAN (''MBS''), E CHE OGGI RISCHIA DI PRECIPITARE DOPO LA SPARIZIONE DI KHASHOGGI - IL VOLTO ''BUONO'' DELLA MONARCHIA CHE FU SPIETATO CON I NEMICI, IL SORPASSO DEGLI ALTRI EREDI, IL SUO OMOLOGO DEGLI EMIRATI ''MBZ'', I RAPPORTI CON TRUMP-KUSHNER, LA GUERRA CON L'IRAN, LE PRIMAVERE ARABE, IL BULLISMO CON IL QATAR... - L'ARTICOLONE DEL ''NEW YORKER''