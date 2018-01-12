FLASH! POVERO MARINO: AVEVA CHIESTO UN PROCESSO VELOCE PER FARSI ASSOLVERE E CANDIDARSI CON 'LIBERI E UGUALI' DI PIERO GRASSO. E INVECE...-
FLASH! POVERO MARINO: AVEVA CHIESTO UN PROCESSO VELOCE PER FARSI ASSOLVERE E CANDIDARSI CON 'LIBERI E UGUALI' DI PIERO GRASSO. E INVECE...-
“HO SCOPERTO DI NON AVER PAURA DI MORIRE" - NADIA TOFFA A “VERISSIMO”: "SU SUGGERIMENTO DI UN MIO COLLEGA HO ANCHE PREGATO, RIPETENDO LE PREGHIERE CHE SAPEVO E MI SONO RICORDATA - QUESTE COSE SERVONO A FAR RIVALUTARE LA VITA - TORNO IN DIRETTA A LE IENE DALL’11 FEBBRAIO…”
FLASH! – DOPO AVER SCORTATO MACRON NELLE SUE “VACANZE (DI BUSINESS) ROMANE”, GENTILONI HA CAPITO UNA COSA: IL TOY BOY DI BRIGITTE VUOLE DIVENTARE L’ANTI-TRUMP SU SCALA PLANETARIA – CON BUONA PACE DELLA MERKEL: ANGELONA TRA UN ANNO MOLLERA’ LA POLTRONA
I RUSSI SBARCANO A LA VALLETTA – FOLLA DI IMPRENDITORI PRENDE IL PASSAPORTO DI MALTA: DAL CAPO DI GOOGLE IN CIRILLICO AL SIGNORE DELLA VODKA – CON UN MILIONE DI EURO DIVENTANO CITTADINI EUROPEI
AUTO NERE BANDITE IN TURKMENISTAN: PORTANO SFIGA! - SINGOLARE PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO: I PROPRIETARI LE DEVONO RIDIPINGERE DI BIANCO - DAL 2015 E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI VETTURE DA BECCAMORTI
INCUBO BLUES: TRAGEDIA SFIORATA NELLA SEDE DEL CHELSEA - IL VENTO FA CADERE UNA LASTRA DI VETRO CHE DISTRUGGE L'AUTO DI ANTONIO CONTE E SFIORA IL DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE DEL CLUB STEVE ATKINS - E CONTE CAPISCE CHE, FORSE, E' ORA DI FARE LE VALIGIE: "ALLEGRI O LUIS ENRIQUE AL MIO POSTO? TUTTO E' POSSIBILE"
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO