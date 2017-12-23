renzi mattarella gentiloni MATTARELLA BEPPE GRILLO
FLASH! PRESSING SUL QUIRINALE DA PARTE DEI RENZIANI E DEL M5S PER ANTICIPARE LA FINE DELLA LEGISLATURA PRIMA DELLA FINE DELL'ANNO. LA FERMEZZA DI MATTARELLA STA SCRICCHIOLANDO...-
AMORE AL PRIMO BACIO - UN ESPERIMENTO SOCIALE CON UN GRUPPO DI ESTRANEI E UNA VIDEOCAMERA: COSA SUCCEDE SE UNA COPPIA BENDATA S’INCONTRA, SI BACIA E POI SI PRESENTA? QUANTO SIAMO INFLUENZATI DALL’APPARENZA A SCAPITO DELLA CHIMICA? (VIDEO)
Jordan Oram, un direttore della fotografia di Toronto, ha chiesto a 8 estranei bendati di baciarsi, dopo essersi scambiati appena i primi convenevoli. Alla fine alcune scene del video risultano essere strane e imbarazzanti, ma altre assolutamente eccitanti…
GENTILONI CALZA L’ELMETTO - MISSIONE MILITARE IN NIGER FORTE DI "ALCUNE CENTINAIA DI UOMINI", PRONTA A PARTIRE "NON APPENA CI SARÀ IL VOTO IN PARLAMENTO" -"NON SARÀ UNA MISSIONE 'COMBAT': IL NOSTRO CONTINGENTE AVRÀ IL COMPITO DI ADDESTRARE LE FORZE NIGERINE PER CONTRASTARE EFFICACEMENTE IL TRAFFICO DI MIGRANTI ED IL TERRORISMO"
BISI E RISI - IL ''MREL'' È UNA BOMBA CHE PUÒ FAR SALTARE LE BANCHE ITALIANE. SI TRATTA DI UN NUOVO OBBLIGO DI PATRIMONIALIZZAZIONE CHE ASSORBIRÀ DA GIUGNO TUTTE LE RISORSE BLOCCANDO IL CREDITO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE. SENZA MODIFICHE ALLA NORMATIVA SARÀ IL CAOS MA GENTILONI E PADOAN SE NE FREGANO
FLASH! - AUGURI A TUTTI I LETTORI DI DAGOSPIA E BUON COMPLEANNO A GESU' CHE CI DEVE SOPPORTARE DA OLTRE DUE MILLENNI... (SCOOP! CICCIO KIM RISPONDE AI NOSTRI AUGURI...)
BENATIA SEGNA, SZCZESNY SALVA: LA JUVE BATTE LA ROMA GRAZIE AGLI EX GIALLOROSSI E SI PORTA A MENO UNO DAL NAPOLI – UNA TRAVERSA PER PARTE: FLORENZI E PJANIC – NEL FINALE SCHICK SI CONFERMA PIPPA DA 40 MILIONI E SI DIVORA UNA PALLA GOL COLOSSALE SOLO DAVANTI ALLA PORTA DI SZCZESNY …
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE