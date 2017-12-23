FLASH! PRESSING SUL QUIRINALE DA PARTE DEI RENZIANI E DEL M5S PER ANTICIPARE LA FINE DELLA LEGISLATURA PRIMA DELLA FINE DELL'ANNO. LA FERMEZZA DI MATTARELLA STA SCRICCHIOLANDO...

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AMORE AL PRIMO BACIO - UN ESPERIMENTO SOCIALE CON UN GRUPPO DI ESTRANEI E UNA VIDEOCAMERA: COSA SUCCEDE SE UNA COPPIA BENDATA S’INCONTRA, SI BACIA E POI SI PRESENTA? QUANTO SIAMO INFLUENZATI DALL’APPARENZA A SCAPITO DELLA CHIMICA? (VIDEO)

Jordan Oram, un direttore della fotografia di Toronto, ha chiesto a 8 estranei bendati di baciarsi, dopo essersi scambiati appena i primi convenevoli. Alla fine alcune scene del video risultano essere strane e imbarazzanti, ma altre assolutamente eccitanti…

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