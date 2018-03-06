FLASH! E’ INIZIATA LA SCALATA DI CALENDA AL PD: “NON BISOGNA FARE UN ALTRO PARTITO MA LAVORARE PER RISOLLEVARE QUELLO CHE C’E’. DOMANI MI VADO AD ISCRIVERE AL PD” – LA PROFEZIA DI DIACO SU TWITTER: "IL MINISTRO PARTECIPERA’ ALLE PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO E LE VINCERA’”

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