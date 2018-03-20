FLASH! - SAIPEM, PRIMA NOMINA DEL DOPO ELEZIONI - LOTTA TRA PALAZZO CHIGI CHE VUOLE STEFANO CAIO E PADOAN CHE PUNTA SU VINCENZO LA VIA, DIRETTORE GENERALE DEL TESORO. CHI VINCERA'?-
FLASH! - SAIPEM, PRIMA NOMINA DEL DOPO ELEZIONI - LOTTA TRA PALAZZO CHIGI CHE VUOLE STEFANO CAIO E PADOAN CHE PUNTA SU VINCENZO LA VIA, DIRETTORE GENERALE DEL TESORO. CHI VINCERA'?-
POSTA! - SARKOZY IN STATO DI FERMO PER SOSPETTE TANGENTI PER 5 MILIONI DI EURO DA GHEDDAFI. CHE POI HA RINGRAZIATO NEL MODO CHE TUTTI SANNO... - L’ITALIA E’ IL SECONDO PAESE EUROPEO PER RICHIESTE D'ASILO DEI MIGRANTI. E MENO MALE CHE DA NOI DOVEVANO SOLO "TRANSITARE" PER ANDARE AL NORD
UNA CONIGLIETTA A CACCIA DEL CINGHIALONE: PURE KAREN MCDOUGAL (FOTO HOT) VUOLE ESSERE ‘LIBERATA’ DAL SUO PATTO DI RISERVATEZZA SULLE NOTTI PAZZE CON TRUMP. PERALTRO GIÀ SQUADERANATE SULL’ULTRA-CHIC ‘NEW YORKER’, DOVE RONAN FARROW LE HA DEDICATO OTTO-PAGINE-OTTO - COPULARE NEL 2006, INCASSARE 150MILA DOLLARI PER IL DISTURBO NEL 2016, CHIEDERE QUALCHE MILIONE NEL 2018. TUTTI IN PIAZZA COL #METOO
CHI È, CHI NON È, E CHI SI CREDE DI ESSERE CHRIS WYLIE, IL 28ENNE GAIO, VEGANO, CAPELLI ROSA, GENIO DISLESSICO CHE HA FATTO PERDERE A FACEBOOK QUASI 50 MILIARDI IN 48 ORE - VIDEO: CON LE SUE RIVELAZIONI DA CO-FONDATORE PENTITO DI CAMBRIDGE ANALYTICA HA SVELATO AL MONDO (CHE SA MA NON VUOL VEDERE) COME I DATI CHE REGALIAMO AI SOCIAL NETWORK SONO PRIMIZIE DAL VALORE MILIONARIO
FLASH! - SE N'E' ANDATO A 56 ANNI STEFANO PULSONI, AVVOCATO IMMOBILIARISTA, PRESIDENTE DELLA CASA DI CURA SANATRIX, NOTISSIMO NELLA ROMA MONDANA E NEL JET SET INTERNAZIONALE. HA AMATO LA VITA COME NESSUN ALTRO...(GALLERY)
LO RICONOSCETE? OGGI SI GODE LA VITA IN BARCA, HA LA PANZA E CON QUEL LOOK POTREBBE ENTRARE NEL CAST DELLA SERIE "NARCOS": IN PASSATO E' STATO UN ATTACCANTE CHE FACEVA SERATA CON DROGBA E TIRO’ LE FORBICI A IBRA – DI CHI SI TRATTA?
CAFONALINO - IL FANTASMA DI GENTILONI LASCIA PALAZZO CHIGI E VA A PIEDI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO CAUSI, EX ASSESSORE AL BILANCIO CON VELTRONI: ‘ROMA INGOVERNABILE? NON CREDO. COM’È CHE LA CITTÀ CRESCEVA QUANDO C’ERAVAMO NOI? COSA È SUCCESSO?’ - AL TEMPIO DI ADRIANO, ORMAI DEDICATO ALLE SEDUTE SPIRITICHE DEL PD ROMANO, ANCHE UN FILIPPO SENSI PROSCIUGATO, GUIDO FABIANI E MORASSUT