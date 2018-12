IN FONDO A (CENTRO)DESTRA? C'È RENZI! - L'EX ENFANT PRODIGE DI FORZA ITALIA, ALESSANDRO CATTANEO, LANCIA I ''QUARANTENNI AZZURRI'', OVVERO QUELLI CHE IN FORZA ITALIA NON VOGLIONO FARSI MANGIARE DALLA LEGA, PER UN MOVIMENTO IN CHIAVE ANTI-POPULISTA. UN PERCORSO SIMILE A QUELLO CHE STA FACENDO MATTEUCCIO CON I SUOI COMITATI CIVICI, TANTO CHE MOLTI DICONO CHE DOPO LE EUROPEE…