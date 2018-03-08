FLASH - STAMATTINA IL MINISTRO MAURIZIO MARTINA, CHE LUNEDI' GUIDERA' LA DIREZIONE DEL PD, E' ANDATO IN PELLEGRINAGGIO A CASA DI WALTER VELTRONI...MATTEO STAI SERENO! 

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