FLASH - STAMATTINA IL MINISTRO MAURIZIO MARTINA, CHE LUNEDI' GUIDERA' LA DIREZIONE DEL PD, E' ANDATO IN PELLEGRINAGGIO A CASA DI WALTER VELTRONI...MATTEO STAI SERENO!-
FLASH - STAMATTINA IL MINISTRO MAURIZIO MARTINA, CHE LUNEDI' GUIDERA' LA DIREZIONE DEL PD, E' ANDATO IN PELLEGRINAGGIO A CASA DI WALTER VELTRONI...MATTEO STAI SERENO!-
LA DOLCE VITTI – DA MUSA DI ANTONIONI ALLA SVOLTA COMICA NONOSTANTE LEI VOLESSE "DISPERATAMENTE FARE LA TRAGICA", A ROMA UNA MOSTRA CELEBRA L' ATTRICE REGINA DELLA COMMEDIA ITALIANA – SORDI: "ERA L’IDEALE PER RECITARE IN COPPIA" - E PENSARE CHE UN MEDICO LE DISSE: “CON QUELLE CORDE VOCALI ARRUGGINITE, TUTTO POTRÀ FARE TRANNE CHE L' ATTRICE” - VIDEO
NAPOLISPIA - IL PROGRAMMA DEI 5 STELLE? NON ANDARE AL GOVERNO. CHI LO DICE? UNA NEODEPUTATA DEL M5S! PER SAPERE COSA HA IN MENTE GIGGINO DI MAIO, NON OCCORRE SCIROPPARSI 15 RETROSCENA AL GIORNO, SBIRCIARE IL PROFILO FACEBOOK DI FLORA FRATE, NEODEPUTATA ELETTA IN CAMPANIA, RESIDENTE A BERGAMO
FLASH! - ELLIOT SOSTIENE DI AVERE I NUMERI PER DARE IL GIRO ALLA GOVERNANCE DI TIM - CONTATTI CON IL GOVERNO DI ROBERTO SAMBUCO DELLO STUDIO VITALE E C. PER CONFERMARE CHE LA PRESENZA DI UN FONDO SAREBBE MEGLIO DI VIVENDI – FULVIO CONTI PRESIDENTE, GUBITOSI NON HA ANCORA DATO DISPONIBILITÀ PER AD - APPRONTATO UN PIANO INDUSTRIALE COMPATIBILE CON I DESIDERATA DEL GOVERNO – INCONTRO A LONDRA ELLIOTT-TIM NELLE PROSSIME ORE…
I FUNERALI PIU’ STRANI DI SEMPRE - UN BAMBINO DI 4 ANNI DESIDERA IL FUNERALE DI STAR WARS - UN PADRE AVEVA CHIESTO UN FUNERALE VICHINGO - LA VEGLIA FUNEBRE DEI CANI RANDAGI - COME LASCIARE UN SEGNO NELLA CERIMONIA D’ADDIO ALLA VITA TERRENA ESAUDENDO GLI ULTIMI DESIDERI. BRIVIDI ASSICURATI
LA STRAGE CONTINUA: LA DONNA FERITA A COLPI DI PISTOLA DAL MARITO CARABINIERE HA SAPUTO DELLA TRAGICA FINE DELLE FIGLIE. "NON RICORDAVA NULLA DEL MASSACRO" – L’UOMO DOPO AVERLE SPARATO, HA UCCISO LE DUE BIMBE E SI E’ AMMAZZATO – ANTONIETTA NON SARÀ AL FUNERALE A CISTERNA DI LATINA
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO