I GRILLINI POSSONO METTERSI L'ANIMA IN PACE: ROBERTO GAROFOLI NON LASCEREBBE MAI IL MINISTERO DEL TESORO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO. LA DECISIONE PRESA DA CONTE-TRIA CON IL VIA LIBERA DEL QUIRINALE - INTANTO, PER LA PRESIDENZA DELLA CONSOB, MINENNA HA RICEVUTO LA "BENEDIZIONE" PERSONALE DI DI MAIO