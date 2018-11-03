FLASH A 5 STELLE! - ''CERCATE UNA MIA PROPOSTA DI LEGGE DI CONDONO CHE RIGUARDA ISCHIA O QUALCHE ALTRA REGIONE: SE LA TROVATE, MI ISCRIVO AL PD" (LUIGI DI MAIO, ALLORA CANDIDATO PREMIER M5S, 23.8) – TRAVAGLIO: “ ORA IL PD LO ATTENDE A BRACCIA APERTE, COME SE NON AVESSE GIÀ ABBASTANZA GUAI”-
I GRILLINI POSSONO METTERSI L'ANIMA IN PACE: ROBERTO GAROFOLI NON LASCEREBBE MAI IL MINISTERO DEL TESORO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO. LA DECISIONE PRESA DA CONTE-TRIA CON IL VIA LIBERA DEL QUIRINALE - INTANTO, PER LA PRESIDENZA DELLA CONSOB, MINENNA HA RICEVUTO LA "BENEDIZIONE" PERSONALE DI DI MAIO
IL LUCANO AMARO E LA COLICA DIPLOMATICA - IL SINDACO DI RIACE DÀ FORFAIT A SGARBI CHE LO ASPETTAVA A SUTRI PER DARGLI LA CITTADINANZA ONORARIA: ''NON STO BENE, FORSE UNA COLICA RENALE''. MA DIETRO CI SAREBBE LA VOGLIA DI EVITARE UNO SCONTRO CON CASAPOUND, PRONTA A FARE CASINO NEL PICCOLO COMUNE LAZIALE - STAMATTINA ANCHE ZINGARETTI HA FATTO SAPERE DI NON POTER VENIRE - SGARBI: 'FESTA SOLO RIMANDATA'
ALTRE ''BOMBE NUCLEARI'' SULL'ALLEANZA LEGA-M5S. LA BONGIORNO STRONCA LA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE, MA BONAFEDE NON ARRETRA: ''CAMBIEREMO I PROCESSI, NESSUNO SI SALVERÀ GRAZIE AI CAVILLI. ASSUMEREMO NUOVO PERSONALE'' - COME SE NON BASTASSE, C'È PURE LA ''MANINA'' LEGHISTA CHE TOGLIE LA NORMA SULLA TRASPARENZA NEI FONDI AI PARTITI DAL DDL ANTICORRUZIONE
TARGATO SAVONA - PINO CORRIAS FA IL RITRATTONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI EUROPEI (E QUASI DEL TESORO), DA MODIGLIANI A GUIDO CARLI, DALL'INNER CIRCLE DI COSSIGA ALLE TENSIONI CON DRAGHI. INTELLIGENCE, FINANZA, POTERI FORTI, UN PASSATO AMERICANO E UN PRESENTE FILO-RUSSO, DA PERFETTO BURBERO NON ORTODOSSO. C'ENTRA POCO COL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO, MA È UN PERSONAGGIO VERO IN MEZZO A TANTI CARTONATI
AVERE LA FACCIA COME IL RENZI - ''DOPO LE ELEZIONI FRANCESCHINI MI DISSE CHE DOVEVO ANDARMENE. CAPII CHE LA LA VECCHIA SINISTRA DEMOCRISTIANA ERA PRONTA ALL'ACCORDO COI 5 STELLE. ALLORA INCONTRAI DI MAIO E...'' - MATTEUCCIO NEL LIBRO DI VESPA PIANGE PERCHÉ DOPO AVER PORTATO IL PD AL MINIMO STORICO, GLI ALTRI CHIEDEVANO LA SUA TESTA - ''IL GOVERNO ATTUALE? TRA POCHI MESI SALTA TUTTO E TORNANO I TECNICI. E SONO PREOCCUPATO''