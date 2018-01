FONTANA BACIA LA PANTOFOLA, ED IL CAV SBLOCCA LA SUA CANDIDATURA IN LOMBARDIA – A CONVINCERE BERLUSCONI E’ STATO IL SONDAGGIO DELLA GHISLERI: L’EX SINDACO DI VARESE E’ AVANTI A GORI, CANDIDATO PD. E MARONI FINISCE IN SOFFITTA – SALVINI MOLLERA’ IL FRIULI E LA POLTRONA DI BRESCIA AI FORZISTI

Andrea Senesi per il Corriere della Sera

ATTILIO FONTANA LASCIA LA VILLA DI BERLUSCONI AD ARCORE

Una 500 celeste pallido esce dal patrizio cancello di Villa San Martino. A bordo, Attilio Fontana. È il fotogramma simbolico: l' ex sindaco di Varese ora è il candidato governatore del centrodestra lombardo. Anche se la svolta sostanziale era arrivata già al mattino, con il via libera di Silvio Berlusconi tramite intervista radiofonica. Il gran ritiro di Roberto Maroni dalla campagna elettorale lombarda ha innescato giorni tesi nel centrodestra: il leader azzurro aveva infatti rilanciato il nome dell' ex ministro Mariastella Gelmini. Ieri mattina, appunto, la svolta.

ATTILIO FONTANA LASCIA LA VILLA DI BERLUSCONI AD ARCORE

Silvio Berlusconi parla dai microfoni di Radio Anch' io: «Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega». È la fumata bianca che si attendeva. Il sondaggio citato dal leader di Forza Italia è quello condotto da Alessandra Ghisleri e dalla sua Euromedia Research: «Il candidato conta ma in Lombardia il centrodestra è molto forte. Anche se nelle ricerche parallele fatte tra Fontana e Gelmini, lei era quella più nota». A seconda delle versioni degli interlocutori, il vantaggio di Fontana sul concorrente Giorgio Gori oscillerebbe comunque tra i 4 e i 6 punti.

SALVINI MARONI E ATTILIO FONTANA

Per il neocandidato, quella che si apre è una lunghissima giornata fitta di incontri. Prima al Pirellone, faccia a faccia con i consiglieri della Lega. Poi, appunto, ad Arcore con Silvio Berlusconi: menù, carciofi crudi in canestro di grana e filetto. Il neo candidato è ovviamente soddisfatto: «Un pranzo piacevolissimo, al punto che per un attimo mi sono dimenticato che ero lì per parlare di politica, visto che abbiamo conversato di tutto». Oggi, la presentazione pubblica nel milanese Palazzo delle Stelline.

Ghisleri

Il via libera di Forza Italia si deve anche all' ammorbidimento leghista sulle altre caselle del puzzle elezioni. Al partito di Berlusconi, tra l' altro, dovrebbero spettare le candidature del sindaco di Brescia e quella del candidato governatore del Friuli. Anche se Salvini propone di prendere la decisione soltanto all' indomani del 4 marzo, dato che il Friuli voterà il 29 aprile.

barbara saltamartini e massimiliano fedriga

Quanto al governatore uscente, Roberto Maroni, ieri è tornato a parlare del suo futuro dopo la rinuncia al bis da governatore: «Voglio una vita nuova, diversa, perché è giunto il momento di occuparsi di tante altre cose importanti, mettendo a frutto le mie esperienze, le conoscenze che ho acquisito nella macchina pubblica». Ma con la politica non chiude: «Per me è una lunga storia d' amore».