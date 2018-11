FUGA DA BERLUSCONI? NEL DUBBIO, DEL DEBBIO - SALVINI VUOLE CANDIDARE IL GIORNALISTA MEDIASET A GOVERNATORE DELLA TOSCANA - DEL DEBBIO È STATO TRA I FONDATORI DI FORZA ITALIA NEL 1994 MA, CON IL TRACOLLO DEL PARTITO DEL CAV, HA SCELTO DI ABBRACCIARE IL CARROCCIO…

Il progetto di Matteo Salvini è di quelli ambiziosi, ma non impossibile: il leghista ha intenzione di conquistare la Regione Toscana, tra gli ultimi fortini rossi rimasti in Italia. E per farlo, il ministro dell'Interno ha deciso di schierare un pezzo da novanta della nuova galassia sovranista, il giornalista di Mediaset Paolo Del Debbio, ormai rimasto orfano della sua Quarta colonna su Rete4.

L'ultima puntata del talk è andata in onda lo scorso maggio, senza la possibilità che fosse rinnovato per la nuova stagione: "Mi hanno tolto il programma su Rete4 - ha detto a Italia oggi - mi hanno messo in panchina perché davo troppo spazio alla Lega".

Del Debbio è stato tra i fondatori di Forza Italia nel 1994, la sua scelta di abbracciare la causa leghista è solo l'ultima in ordine di tempo, preceduta da altri passaggi magari più silenziosi, ma non meno decisivi tra il partito di Silvio Berlusconi e il Carroccio. I rapporti tra i due partiti si stanno facendo sempre più complicati, per questo una figura come la sua potrebbe tenere insieme tutti i pezzi della coalizione, anche in Toscana.