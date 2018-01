GHEDINI CONTRO LETTA E CONFALONIERI - DRAMMATICO SCONTRO AD ARCORE SULLE CANDIDATURE CON BERLUSCONI SENZA TELEFONINO SEQUESTRATO DALLA NUOVA BADANTE LICIA RONZULLI, LONGA MANUS DI NOSFERATU – SONO MOLTI A PENSARE CHE L’AVVOCATO ABBIA STRETTO UN RAPPORTO FORTE CON MATTEO SALVINI - MA COSA C È DIETRO IL SUO STRAPOTERE?

Dagoreport

ghedini

Ghedini contro Gianni Letta e Fedele Confalonjeri, lo scontro che non ti aspetti sulle candidature sta andando avanti drammaticamente in queste ore ad Arcore. L’avvocato Nosferatu sembra non guardare in faccia a nessuno e porta avanti una sua agenda che allo stato maggiore di Forza Italia sembra incomprensibile.

Implacabile come un killer Ghedini boccia tutti i nomi che in qualche modo non sono passati da lui. E poca importa se sono stati Letta e Confalonieri a segnalarli e soprattutto ad avere già dato garanzia in alcuni casi a mondi che da sempre fanno riferimento a Forza Italia, dal Vaticano alle varie magistrature fino alla Confindustria e al Sindacato cattolico.

confalonieri berlusconi letta

Al tavolo delle trattative i capigruppo Renato Brunetta e Paolo Romani fanno da comparse. Gregorio Fontana, Sestino Giacomone e Valentino Valentini non pervenuti. Letta e Confalonieri si sono visti pochissimo ad Arcore e si limitano a telefonare ma Berlusconi è stato messo nelle condizioni di non parlare al telefono sequestrato da Licia Ronzulli che oltre a fare la nuova badante del Cavaliere al posto della popputa Rossi è soprattutto la longa manus di Ghedini.

Sono ormai molti a pensare che Ghedini abbia stretto un rapporto forte con Matteo Salvini che segue così in diretta le segrete cose di Arcore per giocare insieme la partita post voto con liste che fanno riferimento più a loro che allo stesso Cavaliere. Ieri sera è arrivato anche Antonio Tajani rimasto anche lui silenzioso riservandosi solo qualche scelta sul Lazio le cui candidature verranno prese in esame oggi pomeriggio.

licia ronzulli berlusconi

GHEDINI E LA BONGIORNO

Ma cosa c è dietro lo strapotere di Ghedini che si è insinuato nelle vicende familiari, in quelle della società del Gruppo e ora della politica? È il mistero che in troppi ormai stanno cercando di decifrare. Da qui alla presentazione delle liste se ne vedranno delle belle anche perché Berlusconi pare abbia 15 intoccabili che ancora non ha messo sul tavolo. Sono i nomi coperti di Letta e Confalonieri? E intanto ad Arcore è arrivato Lorenzo Cesa con la sua ‘’quarta gamba’’ che Ghedini cerca di amputare in tutti i modi offrendogli seggi perdenti.

Lorenzo Cesa silvio berlusconi con licia ronzulli al compleanno Berlusconi e Ghedini

licia ronzulli-paolo berlusconi LORENZO CESA GIANPAOLO ANGELUCCI fedele confalonieri gianni letta pierferdinando casini BERLUSCONI RONZULLI PASCALE