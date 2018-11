GIORGETTI A TUTTO CAMPO - IL SOTTOSEGRETARIO SPINGE SALVINI AD AMMORBIDIRE I TONI SULL’UNIONE EUROPEA, FA DA MEDIATORE TRA IL LEADER LEGHISTA E CONTE PER LE NOMINE SUI SERVIZI (CHE SARANNO DECISE SOLO A SCANDENZA: MARZO 2019) E BECCA IL CAZZIATONE DA DI MAIO CHE SPINGE SULLA NOMINA ALLA CONSOB DI MARCELLO MINENNA, IN LOVE CON LA GRILLINA CARLA RUOCCO…

Dagoreport

Le discussioni tra Giorgetti e Salvini diventano ogni giorno più aspre. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è più realista del re (leggi Mattarella) nel cercare di stemperare la tensione tra il governo e l’Europa. Giorgetti, che mantiene un filo diretto con il ministro dell’Economia Tria, ha compreso i rischi dell’isolamento politico dell’Italia e ha suggerito a Salvini di essere più morbido nelle dichiarazioni sull’Ue. Anche per questa “pressione”, il leader leghista ha progressivamente smorzato i toni nelle sue uscite pubbliche.

Giorgetti è stato costretto a intervenire anche nel delicato capitolo delle nomine dei Servizi. Il braccio di ferro tra Salvini e Conte, che ha tenuto per sé la delega all’intelligence, stava per creare un cortocircuito in settore delicato dell’apparato dello Stato. La mediazione del sottosegretario ha portato alla proposta di occuparsi delle nomine alla scadenza degli incarichi di Pansa e Manenti, che furono prorogati per un anno (fino a marzo 2019) dal governo Gentiloni. Salvini, però, non ha ancora deciso se accogliere il suggerimento del suo braccio destro…

Capitolo Consob. Luigi Di Maio, che fatica a controllare quella parte del M5s che teme di essere fagocitata dalla Lega, mercoledì scorso ha affrontato a brutto muso Giorgetti dicendogli di non tollerare ingerenze sulla nomina di Marcello Minenna, il cui curriculum è stato definito “perfetto”, al vertice dell’organismo di controllo. Avrà avuto un peso il fatto che Minenna sia il compagno della maggiorente grillina Carla Ruocco?

