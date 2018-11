IL GIORNO PIU’ LUNGO DELLA RAGGI – “DIMISSIONI IN CASO DI CONDANNA? NEL CODICE 2016 NON ESISTEVA NESSUN AUTOMATISMO SU INDAGATI” – NEL GIORNO DELLA SENTENZA M5S, CHE RIGUARDA LA SINDACA DI ROMA ACCUSATA DI FALSO, ARRIVA LA DIFESA DEL M5s: “NEL CODICE UN MECCANISMO CHE COMPORTAVA UNA VALUTAZIONE CASO PER CASO”

Da roma.corriere.it

Il «Codice di comportamento per i candidati eletti del MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Roma del 2016» prevedeva per il sindaco «`l’impegno etico di dimettersi laddove, in seguito a fatti penalmente rilevanti”, venisse «iscritto nel registro degli indagati e la maggioranza degli iscritti al M5S, mediante consultazione in rete, ovvero i garanti del Movimento, decidano per tale soluzione...’. Non esisteva alcun automatismo ma un meccanismo che comportava una valutazione caso per caso». Coì sul blog delle stelle.

