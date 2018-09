IL GOVERNO CHIAMA E I MERCATI RISPONDONO/ 2 – LA BORSA DI MILANO APRE IN FORTE CALO DOPO L’APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF: IL FTSE MIB PERDE IL 2,2% – CROLLANO I TITOLI BANCARI: INTESA E UNICREDIT ENTRANO AGLI SCAMBI IN CALO DEL 6%, BANCO BPM PERDE IL 5. MALISSIMO ANCHE IL TITOLO DI POSTE (-4%)

PIAZZA AFFARI

1 - BORSA: MILANO CEDE ANCORA, FTSE MIB -2,2%

(ANSA) - Si amplia il calo di Piazza Affari nei primi scambi: l'indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato italiani. Il rendimento del Btp a 10 anni sale infatti di oltre 20 punti base e lo spread con la Germania è a oltre 260 punti.

2 – BORSA: INTESA E UNICREDIT CROLLANO IN AVVIO, -6%

(ANSA) - Fortissima corrente di vendite in Piazza Affari in avvio sulle banche: Intesa e Unicredit, che per qualche minuto non sono riuscite a fare prezzo, sono entrate agli scambi in calo del 6%. Banco Bpm perde il 5% mentre Ubi è ferma in asta di volatilità. Molto male anche Poste (-4%).

DI MAIO AL TEMPIO BUDDISTA DI QINGYANG IN CINA giovanni tria 5 PIAZZA AFFARI BORSA MILANO TRIA BY VAURO SALVINI DI MAIO CONTE BY SPINOZA giovanni tria 1 LUIGI DI MAIO MATTEO SALVINI