LO SPREAD SALE A 265 PUNTI BASE - PER LA UE È UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA: "COSÌ L' ITALIA SI STA FACENDO MALE DA SOLA" - UFFICIALMENTE LA COMMISSIONE EVITERÀ DI DARE GIUDIZI PRIMA DI RICEVERE LA MANOVRA, CHE VA SPEDITA A BRUXELLES IL 15 OTTOBRE. E DI CERTO IN QUESTE SETTIMANE PARTIRÀ UN' AZIONE DIPLOMATICA PER PROVARE A RIDURRE L' ENORME DISTANZA CHE DA IERI SERA DIVIDE IL PIANO ITALIANO DAI PALETTI EUROPEI