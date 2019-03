SALVINI, MEJO DI BERGOGLIO - ''SIAMO QUA NON PER TOGLIERE I DIRITTI: NON SI TOCCA NIENTE A NESSUNO. NON SONO IN DISCUSSIONE L'ABORTO, IL DIVORZIO: OGNUNO FA L'AMORE CON CHI VUOLE, VA A CENA CON CHI VUOLE. MA COMBATTERÒ FINO A CHE CAMPO UNA PRATICA DISUMANA COME QUELLA DELL’UTERO IN AFFITTO” - LA BOTTA A DI MAIO E AL ''MOVIMENTO 5 CULI'': "E SE PARLARE DI MAMME, PAPÀ E BIMBI È DA “SFIGATI”, IO SONO ORGOGLIOSO DI ESSERE SFIGATO'' - VIDEO