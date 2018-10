GRANDE È LA CONFUSIONE ALLA LEOPOLDA – VIDEO! “FANPAGE” ALLA KERMESSE TURBO-RENZIANA SOTTOPONE VECCHIE DICHIARAZIONI DI RENZI AI SUOI SOSTENITORI, CHIEDENDO DI INDOVINARE SE LE AVESSE PRONUNCIATE DI MAIO O SALVINI: ECCO IL RISULTATO

1 – Gli elettori del PD alla Leopolda non distinguono Matteo Renzi da Matteo Salvini

Saverio Tommasi per “Fanpage”

gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 15

Sono stato alla Leopolda di Matteo Renzi per provare un esperimento sociale: sottoporre agli elettori del PD le dichiarazioni di Matteo Renzi, ma senza dire loro che le aveva pronunciate proprio il loro leader: Renzi. Così le ho lette e ho chiesto loro di indovinare se le avesse pronunciate Luigi Di Maio o Matteo Salvini, attribuendo così la loro autenticità a uno dei due, invece che al loro vero autore: Matteo Renzi. Gli elettori di Matteo Renzi avranno riconosciuto l'autore delle dichiarazioni che abbiamo sottoposto loro? O le avranno attribuite davvero a Salvini e Di Maio? E quali saranno stati i loro commenti su tali dichiarazioni, non sapendo che le aveva pronunciate il loro leader Renzi, ma i due avversari politici Matteo Salvini e Luigi di Maio?

Tutte le risposte le trovate nel video.

gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 4

IMPORTANTE: il video è sostanzialmente un gioco, teso soprattutto a mostrare come molti leader parlino in modo simile, con dichiarazioni talvolta interscambiabili.

Non c'è nessuna volontà di presa in giro di elettori ed elettrici che anzi partecipano attivamente alla vita democratica di un partito o di un movimento, e questo è sempre un bene, qualunque sia quel partito o quel movimento. La volontà è invece quella di spingerci verso la memoria, per non scordare quello che i leader - di qualunque partito - dichiarano o promettono.

gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 13

2 –SAVERIO TOMMASI SU FACEBOOK

Dalla pagina Facebook di Saverio Tommasi

Confesso: sono stato alla Leopolda di Matteo Renzi, e ho scoperto che gli elettori del PD non distinguono le dichiarazioni di Renzi da quelle di Matteo Salvini e Luigi di Maio. Il gioco è stato questo: ho letto ai renziani delle dichiarazioni di Renzi - non rivelando però l'autore - e loro le hanno scambiate per quelle dei due vicepremier gialloverdi. Erano sicurissimi proprio. Ci giuravano e insultavano gli autori (senza sapere che in realtà le aveva pronunciate il loro leader Matteo Renzi).

gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 9

NOTA BENE: la metà dei miei amici ha votato PD, ma infatti questo non è un video contro elettrici ed elettori che partecipano alla vita democratica del Paese. Anzi, io ammiro sempre la partecipazione. Sempre. Ma il miglior modo per un giornalista di voler bene al proprio Paese è moltiplicare le occasioni di riflessione e dibattito, e questo abbiamo scelto di fare realizzando questo video.

gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 10

OPINIONE PERSONALE AL DI LA' DEL VIDEO E DEL VOTO: Se qualcuno si deve fare qualche domanda, dopo aver visto il video, penso sia soprattutto la dirigenza del PD, il più grande partito di opposizione (sulla carta) al Governo.

gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 12

Caro PD, se i vostri elettori vi confondono con la Lega poi votano l'originale, e il 15% per voi è anche troppo; e soprattutto rischia di avere ragione Crozza: il PD è morto, al massimo potete spartirvi - come avvoltoi - i pochissimi resti. FINE OPINIONE PERSONALE.

gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 1 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 8 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 5 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 6 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 7 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 18 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 14 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 17 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 2 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 3 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 16 gli elettori del pd non distinguono renzi da salvini fanpage alla leopolda 11