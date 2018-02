GRILLINI ALL’ASSALTO DEL QUIRINALE - ROBERTA LOMBARDI: ‘MATTARELLA APPARTIENE A QUELLA CLASSE POLITICA CHE CI HA PORTATO DOVE SIAMO. È UNA FIGURA DI GARANZIA ISTITUZIONALE, MA DOVREBBE ESSERE PIÙ INCISIVO. TEMO CHE DOPO LE ELEZIONI TRA NOI PRIMO PARTITO E IL CENTRODESTRA PRIMA COALIZIONE, DIA IL MANDATO DI FORMARE IL GOVERNO A LORO’. E SUGLI ‘ITALIANI RINCOGLIONITI’ (BY DI BATTISTA)…

MOVIMENTO 5 STELLE, ROBERTA LOMBARDI: " VORREMMO IL PRESIDENTE MATTARELLA PIÙ INCISIVO NELLA SUA FIGURA DI GARANTE ISTITUZIONALE"

"Mattarella appartiene a quella classe politica che ci ha portato dove siamo. E' figura di massima garanzia istituzionale, ma vorremmo che fosse più incisivo in questa sua funzione di garanzia" Lo ha detto l'esponente del Movimento CInque Stelle che corre per la poltrona di governatore del Lazio, intervenuta stamattina a Non Stop News il programma di informazione condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio GIuliani e Giusi Legrenzi in onda su Rtl 102.5.

" Il Presidente Mattarella è adesso figura super partes, e noi lo abbiamo invocato varie volte in questi due anni di permanenza nel suo ruolo di massima figura di garanzia prevista a livello costituzionale quando ci sono state situazioni e provvedimenti che a nostro avviso avrebbero meritato maggior attenzione da parte del Presidente della Repubblica. Quindi vorremmo che fosse più incisivo in questa sua funzione di garanzia" Lo ha detto Roberta Lombardi, l'esponente del Movimento 5 Stelle che corre per la poltrona di governatore del Lazio, intervenuta stamattina a Non Stop News il programma di informazione condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi in onda su Rtl 102 .5 e in radiovisione sul canale 36 del Dt, e sul 750 di SKY.

"Dinanzi allo scenario post-elettorale del M5S primo partito , ma con il centro-destra prima coalizione, il Presidente Mattarella, secondo lei, chi convocherebbe?", le chiedono ancora i conduttori: " Secondo noi" -dice Lombardi- " per come è costituita la legge elettorale io immagino che il presidente chiami chi ha più garanzie di governabilità e io temo che il presidenti possa chiamare il centrodestra."

MOVIMENTO 5 STELLE, ROBERTA LOMBARDI A RTL: "ITALIANI RINCOGLIONITI? NO, C'È APATIA E RASSEGNAZIONE, BASTA LAMENTARSI SENZA VOTARE"

" Se gli italiani sono tutti rincoglioniti? Diciamo che contiamo una certa indifferenza e, purtroppo, apatia e rassegnazione per il fatto che nulla possa cambiare. Ma io dico, chi non vota alimenta solo il partito di chi decide per lui. Perché non puoi continuare a lamentarti e non esercitare il tuo diritto di voto. Degli allenatori sportivi in pectore e dei giornalisti sportivi al bar ne abbiamo tantissimi e non ne servono. Invece non bisogna rinunciare a votare" la candidata alla presidenza della Regione Lazio ha commentato così a Rtl 102.5 le esternazioni di Alessandro Di Battista. Lombardi è intervenuta nel corso di Non Stop News il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dt e sul 750 SKY.

