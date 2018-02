GRILLINI E GRULLINI - MASSIMO FINI: “SE FOSSI STATO NEI PANNI DEI 5 STELLE, IL COMANDANTE DE FALCO NON L'AVREI CANDIDATO. MA NON PER LE VOCI SECONDO CUI AVREBBE MALMENATO LA MOGLIE MA PER AVER MARAMALDEGGIATO SU SCHETTINO INTIMANDOGLI DI RISALIRE A BORDO, SAPENDO BENISSIMO CHE ERA ORMAI FUORI DI TESTA…”

Estratto dell’articolo di Massimo Fini per “il Fatto Quotidiano”

MASSIMO FINI

La polemica che ha coinvolto il comandante di Marina Gregorio De Falco, candidato alle prossime elezioni per i 5Stelle, potrebbe essere definita lunare se non fosse terrestre, molto terrestre, aderente […] a uno spirito del tempo, puritano, bacchettone, ipocrita.

Dunque, secondo voci provenienti dalla pattumiera del pettegolezzo pre-elettorale, De Falco avrebbe malmenato la moglie nel corso di un litigio sorto a proposito della loro separazione e sarebbe perciò un candidato "indegno". Non risulta che la donna abbia sporto denuncia. Si tratta quindi di un fatto squisitamente privato […] E male, malissimo, ha fatto il candidato premier dei 5Stelle Di Maio ad annunciare che telefonerà alla moglie di De Falco per accertare la verità dei fatti. Non sono cazzi suoi. […]

de falco

Se fossi stato nei panni dei 5 Stelle, Gregorio De Falco non l' avrei candidato. Ma per tutt'altri motivi. Per aver maramaldeggiato su Francesco Schettino intimandogli di risalire a bordo, sapendo benissimo che il comandante della Concordia era ormai fuori di testa e fuori gioco. Quello che avrebbe dovuto fare De Falco, invece di esibirsi da fenomeno davanti all'opinione pubblica, era di mandare un elicottero da Livorno (ci vogliono quindici minuti per arrivare all' Argentario) calando sulla Concordia un paio di ufficiali di Marina che prendessero in mano la situazione.

schettino3-823317

E infatti lo pseudoeroe invece di essere promosso come si aspettava fu trasferito agli uffici amministrativi della Direzione marittima di Livorno. E al momento della tragedia davanti all' Isola del Giglio il comandante di una di queste grandi navi a proposito della muscolare esibizione di De Falco commentò: "In Marina c'è chi va per mare e chi sta più comodamente a terra". […]