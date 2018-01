IL GRILLINO MORRA CONFERMA L’ECLISSI DI GRILLO: ‘QUESTA VITA È LOGORANTE, STA CERCANDO DI RECUPERARE UNO SPAZIO PERSONALE. LO INVIDIO, IL TEMPO È LA PIÙ GRANDE RICCHEZZA DELL’UOMO’ - GRAVE CHE NON SI PARLI DI PIÙ DI DE BENEDETTI-RENZI. UN PREMIER HA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SU OPERAZIONI CHE POSSONO PORTARE SPECULAZIONE’

Da ‘Radio Cusano Campus’

nicola morra

Nicola Morra è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.

Il senatore del Movimento Cinque Stelle sul caso Renzi-De Benedetti: "Ne hanno parlato La Stampa e il Fatto Quotidiano. Mi dispiace che su altri organi di informazione non abbiano avuto lo stesso rilievo. La cosa è molto grave, non tanto per De Benedetti quanto per Renzi. Un Premier avrebbe degli obblighi di riservatezza in merito a provvedimenti che in qualche modo dipendono anche e soprattutto da lui. Ipotizzare che frequentatori di Renzi grazie a conversazioni con lo stesso possano lucrare grazie ad operazioni finanziarie spericolate mi fa accapponare la pelle.

nicola morra

In altri Paesi ci sarebbe stata una reazione sdegnata e non come sta accadendo in Italia. Qui il problema è l'informazione, De Bendetti è stato a capo di un impero editoriale, non dobbiamo stupirci allora se l'editoria è strabica".

Su Grillo che sarebbe sempre più lontano dal Movimento: "Beppe ha sempre ricordato che questo Movimento deve essere tutti quanti noi e che questo Paese si salverà non perché un singolo va al fronte ma perché tutti i cittadini decidono di mettersi in testa l'elmetto. Che questa vita sia logorante è sotto gli occhi di tutti, noi non facciamo politica per professione, siamo persone normali con tanti altri interessi prestate ad un impegno gravoso e di grande responsabilità per riportare la barca su una linea di galleggiamento. Beppe ha giustamente anche lui le sue emozioni, i suoi affetti, la necessità di vivere in maniera libera. Beppe sta cercando di recuperare per sé, e da un lato un pochino lo invidio, quel personale con cui si può dare senso e soddisfazione alla propria esistenza. La principale ricchezza di ogni essere umano è il tempo. Lo capisco e lo invidio".

BEPPE GRILLO

