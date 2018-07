GRILLO FA 70 – L’OMAGGIO DI DI MAIO E DEI 5 STELLE: "AUGURI BEPPE, SEI IL PAZIENTE ZERO CHE HA DIFFUSO IL VIRUS: CI HAI FATTO AMMALARE DI M5S" - LA FIGLIA: "NON VUOLE FESTE, LO CELEBREREMO SENZA CHE SE NE ACCORGA" – LUI CITA UNO SCRITTORE COLOMBIANO: "QUANDO SI È GIOVANI SI TEME DI PASSARE PER STUPIDI; NELL' ETÀ MATURA SI TEME DI ESSERLO" -VIDEO

Emanuele Buzzi per il Corriere della Sera

Settanta anni e molte vite: quella di mattatore in tv, simbolo anti-sistema all' epoca della sua «cacciata» dalla Rai, leader (e poi garante) dei Cinque Stelle. Beppe Grillo festeggia oggi il compleanno senza però pensare al passato. «Macché guardarsi alle spalle - dice chi ha avuto modo di sentirlo recentemente - Beppe è come al solito proiettato sul futuro: sul suo spettacolo, sul blog, sempre alla ricerca di nuovi stimoli. E ora, senza l' impegno gravoso di avere sulle spalle tutto il Movimento è anche più sereno».

Lui - avvistato in Sardegna per qualche giorno di ferie come consuetudine a luglio - non sembra interessato a festeggiare i 70 anni . E lo conferma anche la figlia Valentina Scarnecchia. «Non vuole», ha detto in una intervista a Vanity Fair. «Festeggeremo senza che lui se ne accorga troppo. Lo faremo il giorno del compleanno di mia mamma, i primi di settembre, quando come da tradizione ci ritroviamo tutti nella casa in Toscana». Il classico brindisi di stasera, insomma, dovrebbe essere riservato a una cerchia intima. «Preferisce pensare ad altro che al compleanno: ora si diverte sul palco, gli piace l' idea di fare one man show all' americana».

Il tour del suo ultimo spettacolo «Insomnia» è fermo, riprenderà a metà agosto a Loano e Marina di Pietrasanta, ma sul suo blog Grillo continua a intervenire sui «suoi» temi: ambiente, lavori, diritti sociali. E rilancia aforismi e letture. «In margine a un testo implicito è tra i libri più preziosi della mia libreria, dello scrittore colombiano Nicolás Gómez Dávila. Assolutamente da leggere», scrive.

E lo cita: «Quando si è giovani si teme di passare per stupidi; nell' età matura si teme di esserlo». «Grillo è così: ironico e visionario», dice Flavio Gaggero, suo dentista e amico di lunga data, finito anche in una gag insieme a Renzo Piano del suo ultimo spettacolo.

«Sì è vero: ci conosciamo da 30-35 anni. Tra noi tre c' è una amicizia fraterna, quando ci vediamo scherziamo.

L' ho sentito un paio di settimane fa. Il compleanno? Ci sarà tempo per festeggiare. Posso dire che Grillo, al di là delle differenze di vedute, è sincero e ciò che ha fatto lo ha fatto senza secondi fini». Ma - aggiunge Gaggero - «Grillo non deve fare il comico e nemmeno il politico. Deve fare il moderatore: è bravissimo». Una dote che secondo Gaggero andrebbe sfruttata proprio in questo momento, con i Cinque Stelle al governo.

«Speriamo faccia così anche in politica, che sia un moderatore tra le diverse parti».

Ma il fronte politico resta lontano, in secondo piano. Grillo osserva da padre nobile i primi passi del Movimento.«Sta a guardare e farà sentire la sua voce se è il caso», dicono i ben informati. «Anche nel suo show sostiene che si debba lasciar fare ai giovani: in politica sta solo mettendo in pratica le sue parole», sostengono i pentastellati. Sulla scelta di defilarsi, insomma, «non c' è nessun ripensamento». Intanto, loro, i 5 Stelle sono «pronti a festeggiarlo come merita». Via social probabilmente anzitutto. E poi di persona.

