LA GUERRA DI ARCORE - SILVIO A "CIRCO MASSIMO": ‘VERONICA LARIO MENTE. NOI SAREMMO LIETI DI CHIUDERE LA VICENDA SENZA AVERE NEPPURE UN EURO DALLA SIGNORA, NON FACENDO VALERE L'OBBLIGO DI RIAVERE 46 MILIONI. FORSE I SUOI AVVOCATI...’ - QUIRINALE NEL 2022? SENTITE QUESTA: ''NON HO MAI AVUTO AMBIZIONI POLITICHE, QUESTA POLITICA NON MI PIACE PROPRIO, NON PENSO DI FARE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, NEMMENO SE CI FOSSE L'ELEZIONE DIRETTA''

da Circo Massimo - Radio Capital

veronica lario berlusconi

Veronica mente. Continua il duello a distanza fra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, che aveva accusato il leader di Forza Italia di mentire sulla rinuncia degli arretrati dovuti dalla ex moglie. "È lei che mente, o i suoi avvocati non le hanno riferito la nostra proposta", ribatte Berlusconi a Circo Massimo, su Radio Capital, "Noi saremmo lieti di chiudere la vicenda senza avere neppure un euro dalla signora Lario, non facendo valere l'obbligo di riavere 46 milioni. Vedremo cosa risponde".

Al centro dell'intervista di Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto restano però i temi della campagna elettorale, e in particolare del clima di violenza, non solo verbale, che si respira in Italia: "Il linguaggio violento viene dai grillini", attacca Berlusconi, "soprattutto da Di Battista, che ne dice una all'ora. Salvini? Qualche volta è un po' pirotecnico ma non è affatto estremista: si è seduto a un tavolo con noi e si è dimostrato molto concreto e ragionevole e assieme a Giorgia Meloni abbiamo firmato un programma comune".

VERONICA LARIO E SILVIO BERLUSCONI

L'ex premier spegne poi le ambizioni del leader della Lega: "Ha il forte desiderio di primeggiare nella coalizione, ma negli ultimi sondaggi la Lega è a quattro punti di distanza da noi. Il leader sarà espresso comunque dal partito che avrà preso più voti". Quel presidente del Consiglio sarà Tajani? "È sicuramente uno dei candidati", dice, "Come presidente del Consiglio potrebbe far valere gli interessi dell'Italia in UE, dove è molto stimato. C'è bisogno di un'Italia stabile e noi abbiamo bisogno di un'Europa amica".

Berlusconi aveva detto di essere pronto ad accogliere in Forza Italia i fuoriusciti del M5S, ma ora ritratta: "Quello è stato un mio commento ironico, mi domando come sia possibile che venga preso tanto sul serio", dice, "se chiedessero di entrare nel gruppo di Forza Italia, non li accogliere. Non sarà necessario, otterremo la maggioranza".

veronica lario

Poi però specifica: "Se parlamentari di qualsiasi schieramento condividono qualche nostro provvedimento e lo votano, allora non potremmo che esserne contenti. È quello che abbiamo fatto anche noi all'opposizione, e questo non c'entra nulla con il vincolo di mandato. Così funziona il rapporto tra avversari politici in una democrazia matura". Il vincolo di mandato sarà comunque presente "in una riforma della Costituzione che abbiamo già preparato e che comprende anche l'elezione diretta del Capo dello Stato".

veronica lario

E quanto alla possibilità di correre per il Quirinale nel 2022, risponde: "Io penso di no, non ho mai avuto ambizioni politiche, questa politica non mi piace proprio, quindi non penso di fare il presidente della Repubblica, nemmeno se ci fosse l'elezione diretta. Io sono di nuovo in campo perché l'Italia ha bisogno di me". Nessun bisogno, invece, di larghe intese: "Siamo sicuri di poter ottenere la maggioranza come coalizione", dice Berlusconi, "I governi del Pd non eletti dai cittadini negli ultimi cinque anni hanno portato l'Italia in una situazione veramente negativa. Come possiamo metterci insieme a chi l'ha provocata?".

E sulla manifestazione della Lega il primo marzo al Teatro Brancaccio, il leader forzista dice: "Non escludo di partecipare anche se non me l'ha chiesto ufficialmente ancora nessuno. Ma penso che quello sia un sistema vecchio di fare politica, fare dei convegni tra persone che già ti sostengono non serve. Credo di impiegare meglio il mio tempo facendo interviste in radio, in tv o mettendo qualcosa sulla Rete".

BERLUSCONI SALVINI alessandro di battista instagram 3

BERLUSCONI E TAJANI berlusconi tajani