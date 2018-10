EUROPA IN STATO DI EBBREZZA – ECCO COME SALVINI HA USATO L’ALGORITMO DI GOOGLE PER PERCULARE JUNCKER – DOPO I SUOI ATTACCHI LE RICERCHE SI SONO IMPENNATE E DALLA RETE SONO RIEMERSI I VIDEO IN CUI “GIN CLAUDE” BARCOLLAVA (PER COLPA DELLA SCIATICA, DISSE LUI) – DAL “BUON GRAPPINO, PRESIDENTE” AL “GOLPE” DEL 2014: TUTTE LE RANDELLATE DEL TRUCE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – VIDEO STRACULT