HABEMUS NOMINE RAI! – VIALE MAZZINI ACCELERA COME CHIESTO DA SALVINI. PROMOSSI FRECCERO, DE SANTIS E COLETTA. BOCCIATO DALL’AD SALINI CASIMIRO LIETO, L'AUTORE PREDILETTO DA ELISA ISOARDI (COMUNQUE, L’EX DI SALVINI PUÒ STARE TRANQUILLA: IL RAPPORTO TRA LIETO E LA DE SANTIS È OTTIMO E ABBONDANTE)

Marco Antonellis per “Dagospia”

TERESA DE SANTIS

Habemus nomine Rai! A dispetto di chi pensava che sarebbero state addirittura rinviate alla prossima primavera, la prossima settimana (martedì alle 16) sarà convocato il Cda e ci sarà la seconda grande infornata di nomine riguardante i Direttori di rete (ma non solo). Ha vinto la linea Salvini, che, come Dagoanticipato, puntava sulla massima accelerazione dei procedimenti di nomina.

CASIMIRO LIETO

I nomi pronti per la Direzione di rete e sulle quali in queste ultime ore sarebbe stato trovato l'accordo tra le forze di maggioranza Lega e 5Stelle sono quelli di Carlo Freccero, Teresa De Santis ed il confermato Stefano Coletta. La De Santis per Rai Uno, Freccero al Due e Coletta al Tre. La curiosità è che Carlo Freccero non percepirà lo stipendio avendo dato disponibilità "gratuita".

Stefano Coletta

Per legge, infatti, in quanto pensionato non potrebbe essere stipendiato per il lavoro di Direttore. Ma all'ordine del giorno non ci sarà soltanto questo. Dovrebbe esserci spazio anche per i cambiamenti a Rai Parlamento con l'arrivo di Antonio Preziosi da Bruxelles e la nomina del nuovo capo dello Sport: in pole position al momento c'è sempre Maurizio Losa.

ELISA ISOARDI E CASIMIRO LIETO CARLO FRECCERO RAI

Insomma, alla fine è saltato il nome di Casimiro Lieto (autore prediletto da Elisa Isoardi) per via della netta opposizione dell'Ad Fabrizio Salini che invece ha difeso a spada tratta Stefano Coletta a Raitre (la Lega avrebbe preferito un avvicendamento).

carlo freccero TERESA DE SANTIS RENZO ARBORE