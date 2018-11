13 nov 2018 19:27

HAI CAPITO MICHELLE: TREMILA DOLLARI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO! A TANTO SONO ARRIVATI I BIGLIETTI PER IL FIRMACOPIE FORSE PIÙ COSTOSO DELLA STORIA. TRA L'ALTRO VENDUTO COME ''UNA CONVERSAZIONE INTIMA'' ANCHE SE SI TIENE IN UN PALAZZETTO CON MIGLIAIA DI PERSONE. PRODUZIONE-SHOW, POI PERÒ NON MERAVIGLIATEVI SE VOTANO TRUMP…