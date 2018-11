LE IDI DI MERZ – LA VENDETTA DI FRIEDRICH MERZ, L’EX CAPOGRUPPO CRISTIANO DEMOCRATICO AL BUNDESTAG FATTO FUORI DALLA MERKEL NEL 2002 CHE ORA POTREBBE DIVENTARE PRESIDENTE DELLA CDU (E FUTURO CANCELLIERE?) – DIETRO L’OPERAZIONE C’È SCHAUBLE, CHE VUOLE VENDICARSI DI TUTTI I TORTI SUBITI NEGLI ANNI DA ANGELONA…

Paolo Valentino per il “Corriere della Sera”

friedrich merz

Se dovessimo basarci sulla bombastica copertura mediatica, Friedrich Merz sembra destinato a stracciare i suoi avversari nella corsa a succedere ad Angela Merkel alla presidenza della Cdu. Dieci anni dopo il «gran rifiuto» con cui disse addio alla politica federale, il ritorno nell' arena dell' ex capogruppo cristiano-democratico al Bundestag, fatto fuori da Merkel nel 2002, ha avuto l' effetto di un fuoco d' artificio nel cielo della scena pubblica tedesca.

La sfida di «Friedrich der Grosse», come lo ha ribattezzato con esagerazione Die Welt, scomodando addirittura il grande imperatore prussiano, conferma l' aforisma shakespeariano, secondo cui «l' azione è più rara nella virtù che nella vendetta». Ha infatti i contorni di una nemesi verso la nemica di sempre, l' ex «ragazza venuta dall' Est» che mise fine in modo brutale a una carriera fin lì inarrestabile.

angela merkel in costume

Ma dietro la vicenda personale, che colora con le tinte della tragedia la successione a Merkel, un' altra e più rilevante battaglia sta per essere combattuta nei trenta giorni che mancano al congresso di Amburgo, dove la Cdu eleggerà il nuovo presidente. È una contesa per l' anima del partito, una Richtungsentscheidung che dovrà scegliere tra due direzioni affatto diverse e il cui esito non è per nulla scontato, come l' eccitazione provocata da Merz potrebbe far credere.

angela merkel annegret kramp karrenbauer

Custode del corso centrista moderato incarnato da Angela Merkel, è Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 anni, attuale segretario generale. Stesso profilo sobrio, stessa antiretorica, stesso pragmatismo della sua mentore, con lei al vertice l' Unione cristiano-democratica si muoverebbe nel solco tracciato dalla cancelliera. L' eccessiva vicinanza, se non l' identificazione con Merkel la penalizza. Ma ha dalla sua l' apparato e le donne e questo la rende avversario formidabile.

Jens Spahn

Merz, così come il terzo candidato Jens Spahn che ora però appare fuori gioco, offrirebbe invece una piattaforma e una narrazione a tutti i conservatori insoddisfatti del merkelismo, accusato di quella «smobilitazione asimmetrica» che ha disarticolato il paesaggio politico, favorendo la crescita dell' estrema destra e scarnificando la socialdemocrazia.

Se non in tutti i contenuti, nello stile: posizioni nette, chiaro profilo economico liberale, resistenza allo Zeitgeist, forte leadership europea come dimostra la lettera firmata insieme a Jürgen Habermas in favore di un rafforzamento dell' eurozona e di un esercito europeo. E soprattutto brillantezza, dopo l' opacità come modello di governo che ha segnato i 13 anni di Merkel.

annegret kramp karrenbauer

Ma su Friedrich Merz pesa l' ombra del passato. Non tanto per i suoi 62 anni d' età, quanto perché l' avvocato del Nord Reno-Vestfalia, cattolico e tradizionalista, incarna la vecchia Cdu tedesco-occidentale, conservatrice, vicina (troppo) al mondo delle imprese, a fortissima dominanza maschile. È plausibile un ritorno al futuro, dopo la metamorfosi prodottasi nel segno di Angela Merkel?

friedrich merz wolfgang schauble

Ne sembra convinto il grande regista dell' operazione Merz, il presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, che secondo molti retroscena sin dalla primavera avrebbe ispirato e consigliato passo per passo il suo ambizioso pupillo. C' è sicuramente un che di nobile nell' atteggiamento di Schäuble, fedele alla sua massima che «quando i tempi cambiano, bisogna trovare nuove risposte», quelle che Merkel non sembra più avere.

friedrich merz

Ma ci sono anche nemesi e forse anche un calcolo personale. Merz sarebbe infatti l' ideale vendicatore di tutti i torti subiti negli anni da Schäuble a opera della cancelliera, che pure ha servito con lealtà. Di più, una volta Merz al vertice della Cdu, se la Grosse Koalition dovesse cadere prima della scadenza naturale, chi sarebbe il candidato ideale a guidare la transizione con un governo Cdu di minoranza? Proprio lui, Schäuble, il Sisifo che per una volta non vedrebbe più rotolare il masso che per anni ha sempre portato in vetta.

friedrich merz angela merkel

friedrich merz 1 friedrich merz 2 friedrich merz friedrich merz angela merkel friedrich merz 3