INDIZI DI UN’USCITA IMMINENTE - SU FACEBOOK, RENZI METTE UN "LIKE" AL MESSAGGIO DI UN UTENTE CHE GLI CONSIGLIA DI USCIRE DAL PD: “LIBERIAMOCI DI QUESTA ZAVORRA DI PARTITO, UNA PRATERIA CI ASPETTA!” - DOMANI L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEM A ROMA DISCUTERÀ DI UN RESTRINGIMENTO DEI TEMPI PER ELEGGERE IL NUOVO SEGRETARIO...

Dal “Fatto Quotidiano”

RENZI ALLA DIREZIONE PD

“Certo che dobbiamo reagire Matteo ma liberiamoci di questa zavorra di partito. Apriamo nuovi percorsi una prateria ci aspetta!". È questo il commento di Giuseppe Peppino all'ultimo post di Matteo Renzi su Facebook.

Un commento che è stato apprezzato da 23 persone con un 'mi piace'. Tra questi lo stesso Renzi che ha messo un like sotto le parole del sostenitore. Segnali sempre più evidenti che l'ex premier sta lavorando al Piano B, e mentre parte la macchina del congresso Pd potrebbe accelerare.

renzi alla festa per i dieci anni del pd

Domani l'assemblea nazionale dem a Roma discuterà di un restringimento dei tempi per eleggere il nuovo segretario, vista la situazione politica e le elezioni europee a maggio 2019 (ma anche le Regionali in Abruzzo, Basilicata e Sardegna tra febbraio e marzo).

Con queste scadenze le primarie il 3 marzo, come ipotizzato, potrebbero arrivare tardi, lasciando poche settimane al neo leader per comporre le liste in vista del voto per Strasburgo. Il sasso lo ha lanciato ieri Pierluigi Castagnetti, già segretario del Partito popolare e parlamentare di lungo corso, anche di Margherita e Pd, con un tweet.