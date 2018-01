IRAN, SI TOGLIE IL VELO E PROTESTA: ARRESTATA LA RAGAZZA SIMBOLO DELLA RIVOLTA - AVEVA SFIDATO IL REGIME DI TEHERAN CHE IMPONE ALLE DONNE DI INDOSSARE L’HIJAB - 12 MORTI DALL’INIZIO DELLE PROTESTE CONTRO LA CRISI ECONOMICA - VIDEO

Andrea Riva per Il Giornale.it

Iran, nuovo volto protesta

È stata arrestata la ragazza iraniana che aveva manifestato senza velo per le vie di Teheran (Guarda il video).

Una decisione paradossale se si pensa che proprio in questi giorni il generale Hossein Rahimi, il capo della polizia della Repubblica islamica, aveva fatto sapere che le donne avrebbero potuto girare senza particolari restrizioni nell'abbigliamento.

La giovane arrestata, come riporta il Corriere, aveva aderito a "My stealthy Freedom", "il movimento partito su Facebook e promosso dalla giornalista e attivista Masih Alinejad che promuove i diritti delle donne".

Proseguono le proteste in Iran

Proseguono le proteste in Iran contro il carovita ed il regime

Nel frattempo, continuano le proteste contro il regime degli ayatollah. Due manifestanti sono stati uccisi a fucilate durante la notte nella piccola città di Izeh, nel sud-ovest del Paese. "La gente di Izeh, come in altre città, ha organizzato una protesta contro i problemi economici e sfortunatamente ha portato all'uccisione di due persone e al ferimento di altre", ha detto all'agenzia di stampa Ilna il deputato della zona, Hedayatollah Khademi. "Non so ancora se a sparare la scorsa notte siano stati i manifestanti o la polizia", ha aggiunto.

MANIFESTAZIONI IN PIAZZA IN IRAN