“20 ANNI FA MI SENTIVO SOLA E PERDUTA” – MICHELLE OBAMA RACCONTA GLI ALTI E BASSI CON OBAMA, IL RICORSO ALLA CONSULENZA MATRIMONIALE, L’ABORTO SPONTANEO E IL RICORSO ALLA FECONDAZIONE IN VITRO: "BARACK MI LASCIÒ GESTIRE IN PIENA AUTONOMIA IL MIO SISTEMA RIPRODUTTIVO" - SU TRUMP: NON LO PERDONO, THE DONALD REPLICA: "SONO IO CHE NON PERDONO BARACK OBAMA PER QUELLO CHE HA FATTO ALLE NOSTRE…"

Giuseppe Sarcina per il Corriere della Sera

Michelle Obama «live on tour», come una pop star: 13 città americane, partenza dallo United Center di Chicago martedì 13 novembre con Oprah Winfrey, 14 mila biglietti, prezzo da 29 a 2.500 dollari.

Tutto esaurito.

L' ex first lady presenterà la sua autobiografia Becoming , a questo punto il libro più atteso dell' anno. Poi toccherà a Barack: per i due lavori la casa editrice Penguin Random House ha versato 60 milioni di dollari all' ex coppia presidenziale.

La tournée di Michelle si annuncia come un evento con forte impatto politico: basta leggere le prime anticipazioni pubblicate ieri dall' agenzia di stampa Ap . Un attacco durissimo a Donald Trump: «Non gli ho mai perdonato la campagna contro il certificato di nascita di mio marito, nel segno del fanatismo e della xenofobia. Che cosa sarebbe successo se uno squilibrato avesse caricato una pistola, guidato fino a Washington? Che cosa sarebbe successo se qualcuno avesse cercato di fare del male alle mie figlie?

No, è imperdonabile».

L' ex First lady alterna ricordi della sua vita privata e riflessioni politiche sull' oggi. Il risultato sembra dare più spessore, più profondità all' immagine pubblica conosciuta finora.

Ci sono, per esempio, memorie molto personali, sorprendentemente intime: «Vent' anni fa mi sono sentita sola e perduta». Michelle e Barack volevano dei figli, «ma le cose non andavano bene», fino a quando «un test di gravidanza risultò positivo: dimenticammo tutte le preoccupazioni, pazzi di gioia. Ma un paio di settimane dopo ho avuto un aborto spontaneo. Stavo male fisicamente e tutti e due avevamo perso il nostro ottimismo.

Mi sentivo come se avessi fallito perché non sapevo quanto fossero comuni gli aborti spontanei...eravamo come intrappolati dal nostro dolore, pensando che, in un certo senso, eravamo perduti».

Vengono fuori l' intesa, la complicità e la capacità di reazione della coppia (ma Michelle racconta con candore anche i loro alti e bassi e il ricorso alla consulenza matrimoniale).

«Barack mi lasciò gestire in piena autonomia il mio sistema riproduttivo». Alla fine lei decise di ricorrere alla fecondazione in vitro, grazie alla quale nacquero Malia, oggi 20 anni, e poi Sasha, 17.

Michelle, 54 anni, nata a Chicago, studi a Princeton e poi alla Harvard Law School, avvocato nello studio Sidley Austin, dove conobbe Barack, ha sempre avuto un alto tasso di approvazione, tra il 65 e il 70%, negli anni alla Casa Bianca. Ecco, perché, aumentano le pressioni per convincerla a lanciarsi nella corsa per le presidenziali del 2020. Michelle, finora, ha respinto le ipotesi con una risata, anche se un sondaggio condotto da SurveyMonkey per conto di Axios segnala che potrebbe battere il presidente in carica con un distacco di 13 punti percentuali. Vedremo.

Intanto in Becoming , tradotto in 24 lingue e che uscirà anche in Italia il 13 novembre con Garzanti, giudica con asprezza il percorso di Trump. Nel 2015 l' ex costruttore newyorkese si inventò la storia velenosa sullo «straniero alla Casa Bianca»: «Obama non è nato negli Stati Uniti, non può essere il nostro presidente». Scrive Michelle: «Fu un' azione folle e meschina... Ma fu anche pericolosa, perché fomentava, in modo deliberato, i bulli e gli squilibrati». E ancora: «Non capisco perché gli americani abbiano scelto un misogino invece di Hillary Clinton nel 2016. Ricordo quel dibattito elettorale in cui Trump usò il linguaggio del corpo per "stalkizzare" Hillary, seguendola da dietro sul palcoscenico, cercando di ridicolizzarla».

La replica di Trump: «Oh, se ho capito bene ha preso molti soldi per scrivere un libro con qualcosa di controverso. Lei non mi perdona? Sono io che non perdono Barack Obama per quello che ha fatto alle nostre forze armate e per molte altre cose».

