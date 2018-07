“L'AEREO DI STATO ERA UN FAVORE FATTO DA RENZI A ETIHAD PER FARLA ENTRARE IN ALITALIA E SALVARE LA FACCIA” - LA ‘ROTTAMAZIONE’ DELL’"AIR FORCE RENZI" PRESO IN LEASING (AL COSTO DI 150 MILIONI), FA ESULTARE I GRILLINI - IL VELIVOLO E’ RIMASTO QUASI SEMPRE A TERRA, TRA PER UN VOLO DI GENTILONI E UNA MISSIONE A CUBA DI SCALFAROTTO - L’EX PREMIER: “BUFALE DA DISPERATI”

«È la fine dell'Ancien Regime», esulta Luigi Di Maio dall'hangar di Fiumicino dove è ricoverato l'«Air Force Renzi», l'aereo di Stato commissionato dall'allora premier Pd e praticamente mai utilizzato. Il vicepremier e il ministro dei Trasporti Toninelli, con Paola Taverna, hanno organizzato una conferenza stampa per rottamare in diretta l'Airbus 340-500 di proprietà di Etihad, preso in leasing da Alitalia (e tramite la Difesa dalla Stato italiano) dal 2016 al 2024 per la cifra record di quasi 150 milioni.

«Uno spreco e un capriccio a cui rinunciamo volentieri», spiega il premier Giuseppe Conte. «Il simbolo dell'arroganza di potere di Renzi che gli italiani hanno mandato a casa il 4 marzo, lui ci voleva mettere anche la Jacuzzi», gli fa eco Di Maio. «L'aereo doveva stare a Ciampino ma è non è possibile perchè è troppo grande, come l'ego di Renzi».

L'aereo, dagli elevati consumi di carburante, avrebbe dovuto essere dotato di sala riunioni, cabine per le docce e per il riposo (ma il progetto si è poi arenato). Alla fine è rimasto quasi sempre a terra, tranne un volo di Stato di Paolo Gentiloni e una missione a Cuba dell' allora sottosegretario allo Sviluppo Ivan Scalfarotto. Renzi non ci sta a passare per sprecone: «Si vede che sono disperati e allora utilizzano le bufale. Quell' aereo non era per me, ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenzierà 80mila persone: parli di quello».

Toninelli assicura che la revoca del contratto di leasing (già sul tavolo dei commissari Alitalia dopo una richiesta formale dei ministri competenti) porterà a un risparmio di 108 milioni per lo Stato. «Le rate già pagate ammontano a poco più di 40 milioni, e quelli ormai sono andati», spiegano fonti del ministero. «Non ci saranno penali. Stiamo parlando di un quadrimotore turbofan uscito dal mercato nel 2011 e quindi superato, obsoleto», prosegue il ministro.

Il risparmio previsto con la disdetta non basta però a placare la rabbia grillina per il fu Air Force Renzi. Tra i vertici pentastellati e palazzo Chigi rimbalza l' idea di presentare un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. «Questa operazione era un evidente favore fatto da Renzi a Etihad per farla entrare in Alitalia e salvare la faccia», è il sospetto agitato dagli uomini del Movimento. Tanto da animare il timore che questo contratto di leasing possa configurarsi come "aiuto di Stato indiretto" e che per questo la Commissione europea, proprio a settembre, possa intervenire usando la mano pesante.

La partita dunque pare tutt' altro che chiusa. Dal Pd il deputato Michele Anzaldi ribatte alle accuse: «Per cercare di nascondere la vergognosa spartizione selvaggia di Rai e Ferrovie, il disastro del Decreto Disoccupazione e il caos su aziende come Ilva e Alitalia, Di Maio & Casalino tirano fuori l' ennesima sceneggiata sull' Airbus di Stato, di cui parlano ogni volta che sono in difficoltà». Controreplica il grillino Diego De Lorenzis: «Renzi non ci è mai salito? Così aggrava la sua posizione, confermandoci che sono stati buttati 150 milioni di euro».

