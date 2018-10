“L'ITALIA NON È LA NUOVA GRECIA PERCHÉ NON È UNA QUESTIONE ECONOMICA MA POLITICA” - IL PRESIDENTE DEI SOCIALISTI E DEMOCRATICI AL PARLAMENTO EUROPEO, UDO BULLMANN: “LA COALIZIONE AL GOVERNO STA FACENDO DI TUTTO PER ORGANIZZARE UN CONFLITTO CON LE ISTITUZIONI EUROPEE E QUESTO NON HA A CHE FARE CON L'ECONOMIA MA CON IL TENTATIVO DI RACCONTARE UNA STORIA CHE LI PROTEGGA A CASA PROPRIA..."

(ANSA) - "L'Italia non è la nuova Grecia perché non è tanto una questione di economia, ciò che succede in Italia è una questione di politica". Lo ha detto il presidente dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo, Udo Bullmann, in conferenza stampa a Strasburgo. "La situazione in Italia è diversa - ha aggiunto - la coalizione al governo sta facendo di tutto per organizzare un conflitto con le istituzioni europee e questo non ha a che fare con l'economia ma con il tentativo di raccontare una storia che li protegga a casa propria". La coalizione di governo in Italia, "non riesce a sciogliere una contraddizione interna: da una parte il M5S ha fatto promesse sul reddito e la Lega sulla flat tax, è una questione di matematica ed è difficile conciliare queste promesse, ci si può nascondere per un po'", ha precisato Bullmann.